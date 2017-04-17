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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Мидлсбро - Арсенал
Мидлсбро - Арсенал: обзор матча 17 апреля 2017
Мидлсбро
17.04.2017, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
50'
А. Негредо
42'
А. Санчес
71'
М. Озил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Арсенал
90'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
М. Озил
90'
Замена
Э. Бельерин
️️️️
А. Санчес
Желтая карточка
Р. Жестеде
82'
Замена
Р. Жестеде
️️️️
М. де Рон
79'
71'
ГОЛ! 1:2!
М. Озил
Пас отдал
А. Рэмзи
Замена
А. Траоре
️️️️
Г. Рамирес
68'
ГОЛ! 1:1!
А. Негредо
Пас отдал
С. Даунинг
50'
43'
Желтая карточка
Г. Паулиста
42'
ГОЛ! 0:1!
А. Санчес
Замена
Д. Фрэнд
️️️️
Фабио
17'
Желтая карточка
Г. Лидбиттер
7'
4'
Желтая карточка
А. Окслэд-Чемберлен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
7
Адам Клэйтон
ПП
11
Гастон Рамирес
ЛФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
19
Стюарт Даунинг
РФ
Главный тренер
Стив Эгнью
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
39
Руди Жестеде
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4-1-2-3
1
Гьюзан
19
Барраган
4
Айяла
23
Гибсон
2
Фабио
15
де Рон
7
Лидбиттер
7
Клэйтон
11
Рамирес
21
Негредо
19
Даунинг
3-1-3-1-2
1
Чех
6
Косиельни
6
Холдинг
3
Паулиста
34
Джака
21
Окслэд-Чемберлен
21
Рэмзи
18
Монреаль
10
Озил
9
Жиру
4
Санчес
2
Фабио
32
Фрэнд
32
Фрэнд
2
Фабио
11
Рамирес
24
Траоре
24
Траоре
11
Рамирес
15
де Рон
39
Жестеде
39
Жестеде
15
де Рон
4
Санчес
2
Бельерин
2
Бельерин
4
Санчес
10
Озил
13
Коклен
13
Коклен
10
Озил
Остались в запасе
Мидлсбро
Арсенал
1
Димитриос Константопулос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Стив Эгнью
1
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Стив Эгнью
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Мидлсбро - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Риверсайд
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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