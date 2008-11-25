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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Динамо К
Арсенал - Динамо К: обзор матча 25 ноября 2008
Арсенал
25.11.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 5 тур
1 : 0
Завершен
Динамо К
87'
Н. Бендтнер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Динамо К
Вторая желтая
А. Алиев
Желтая карточка
Н. Бендтнер
ГОЛ! 1:0!
Н. Бендтнер
Пас отдал
С. Фабрегас
Замена
Д. Уилшир
️️️️
К. Вела
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
А. Рэмзи
Желтая карточка
А. Алиев
Желтая карточка
М. Асатиани
Желтая карточка
Р. ван Перси
17'
Желтая карточка
А. Милевский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Сеск Фабрегас
(К)
ЦП
15
Невес Денилсон
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
3
Бетао
ПЗ
0
Тибериу Гиоане
(К)
ЛП
5
Огнен Вукоевич
ОП
88
Александр Алиев
АП
26
Роман Еременко
ПП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Гэвин Хойт
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
20
Джей Симпсон
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
0
Горан Саблич
ЦЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
10
Флорин Чернат
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
4-4-2
1
Альмуния
3
Клиши
16
Сильвестр
36
Галлас
5
Джуру
21
Рэмзи
8
Сонг
4
Фабрегас
15
Денилсон
10
Вела
32
ван Перси
4-1-2-1-2
31
Богуш
3
Бетао
30
Асатиани
15
Диакате
30
Эль Каддури
5
Вукоевич
26
Еременко
0
Гиоане
88
Алиев
0
Милевский
3
Бангура
10
Вела
10
Уилшир
10
Уилшир
10
Вела
21
Рэмзи
32
Бендтнер
32
Бендтнер
21
Рэмзи
Остались в запасе
Арсенал
Динамо К
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Гэвин Хойт
ПЗ
20
Джей Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Александр Шовковский
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
0
Горан Саблич
ЦЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
10
Флорин Чернат
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Гэвин Хойт
ПЗ
20
Джей Симпсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
0
Горан Саблич
ЦЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
10
Флорин Чернат
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Арсенал - Динамо К
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Ален Хамер
(Люксембург)
Помощники судьи:
Франсис Крело
Кристиан Холтген (оба - Люксембург)
Делегат:
Роберт Стеркс (Бельгия)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:30 (прямая); "НТВ+ Онлайн" 01:10 (в записи)
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