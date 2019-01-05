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Расписание матчей
Англия. Кубок
Блэкпул - Арсенал
Блэкпул - Арсенал: обзор матча 05 января 2019
Блэкпул
05.01.2019, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Арсенал
11'
Д. Уиллок
37'
Д. Уиллок
82'
А. Ивоби
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Блэкпул - Арсенал
82'
ГОЛ! 0:3!
А. Ивоби
56'
Желтая карточка
С. Колашинац
37'
ГОЛ! 0:2!
Д. Уиллок
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уиллок
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
33
Марк Ховард
ВР
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
19
Крис Тэйлор
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Блэкпул
7
Джон О'Салливан
ЦП
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
34
Лукас Торрейра
ОП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
1-3-1
33
Ховард
5
Дэниелс
19
Тэйлор
24
Фини
8
Спиринг
30
Дельфунесо
4-4-1-1
1
Чех
6
Дженкинсон
2
Лихтштайнер
19
Папастатопулос
23
Колашинац
2
Мэйтленд-Найлс
28
Уиллок
21
Рэмзи
6
Эль-Ненни
17
Ивоби
9
Нкетиа
Остались в запасе
Блэкпул
Арсенал
7
Джон О'Салливан
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
1
Эмилиано Мартинес
ВР
34
Лукас Торрейра
ОП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
7
Джон О'Салливан
ЦП
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
34
Лукас Торрейра
ОП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Блэкпул - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд Роад
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