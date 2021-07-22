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Расписание матчей
Олимпиада
Аргентина (мол) - Австралия (мол.)
Аргентина (мол) - Австралия (мол.): обзор матча 22 июля 2021
Аргентина (мол)
22.07.2021, четверг, 13:30
Олимпиада, группа C, 1 тур
0 : 2
Завершен
Австралия (мол.)
14'
Л. Уэльс
80'
М. Тильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина (мол) - Австралия (мол.)
90'
+1
Желтая карточка
К. Уоттс
88'
Замена
К. Баккус
️️️️
Д. Генро
86'
Желтая карточка
Г. Суттар
Желтая карточка
Э. Понсе
85'
Замена
П. де ла Вега
️️️️
Э. Барко
82'
80'
ГОЛ! 0:2!
М. Тильо
Пас отдал
М. Дюк
79'
Замена
Н. Д'Агостино
️️️️
Р. МакГри
79'
Замена
М. Тильо
️️️️
Д. Арзани
Замена
М. Пайеро
️️️️
А. Мак Аллистер
78'
Замена
Т. Бельмонте
️️️️
С. Коломбатто
78'
72'
Замена
К. Уоттс
️️️️
Л. Уэльс
Желтая карточка
Ф. Медина
67'
Желтая карточка
А. Гайч
63'
Замена
М. Эррера
️️️️
Э. де ла Фуэнте
62'
56'
Желтая карточка
Д. Генро
50'
Желтая карточка
К. Меткалф
48'
Желтая карточка
Н. Аткинсон
Замена
Э. Понсе
️️️️
К. Валенсуэла
46'
Вторая желтая
Ф. Ортега
45'
+3
45'
+3
Желтая карточка
Р. МакГри
Желтая карточка
Ф. Ортега
45'
+1
32'
Желтая карточка
М. Дюк
14'
ГОЛ! 0:1!
Л. Уэльс
Пас отдал
М. Дюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина (мол)
0
Херемьяс Ледесма
ВР
2
Нехуэн Перес
ЦЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
11
Эсекьель Барко
ЦФ
4
Эрнан де ла Фуэнте
ЦФ
0
Фаусто Вера
ЦФ
19
Франсиско Ортега
ЦФ
8
Сантьяго Коломбатто
ЦФ
0
Адольфо Гайч
ЦФ
0
Карлос Валенсуэла
ЦФ
Австралия (мол.)
19
Гарри Суттар
ЦЗ
20
Лахлан Уэльс
ЦФ
1
Том Гловер
ЦФ
3
Натаниэль Аткинсон
ЦФ
2
Томас Денг
ЦФ
17
Джоэль Кинг
ЦФ
10
Денис Генро
ЦФ
14
Райли МакГри
ЦФ
8
Конор Меткалф
ЦФ
15
Митчелл Дюк
ЦФ
13
Даниэль Арзани
ЦФ
Аргентина (мол)
0
Эсекьель Понсе
ЦФ
0
Лаутаро Моралес
ЦФ
6
Леонель Мосевич
ЦФ
24
Марсело Эррера
ЦФ
0
Мартин Пайеро
ЦФ
10
Педро де ла Вега
ЦФ
8
Томас Бельмонте
ЦФ
Австралия (мол.)
0
Калеб Уоттс
ЦП
20
Марко Тильо
ЦФ
0
Эшли Мэйнард-Брюэр
ЦФ
4
Кай Роулес
ЦФ
0
Дилан Пиериас
ЦФ
17
Кеану Баккус
ЦФ
7
Ник Д'Агостино
ЦФ
2-1-5
0
Ледесма
2
Перес
25
Медина
20
Мак Аллистер
19
Ортега
0
Валенсуэла
0
Гайч
8
Коломбатто
0
Вера
1-5
19
Суттар
10
Генро
13
Арзани
15
Дюк
8
Меткалф
14
МакГри
0
Валенсуэла
0
Понсе
0
Понсе
0
Валенсуэла
4
де ла Фуэнте
24
Эррера
24
Эррера
4
де ла Фуэнте
20
Мак Аллистер
0
Пайеро
0
Пайеро
20
Мак Аллистер
11
Барко
10
де ла Вега
10
де ла Вега
11
Барко
8
Коломбатто
8
Бельмонте
8
Бельмонте
8
Коломбатто
20
Уэльс
0
Уоттс
0
Уоттс
20
Уэльс
13
Арзани
20
Тильо
20
Тильо
13
Арзани
10
Генро
17
Баккус
17
Баккус
10
Генро
14
МакГри
7
Д'Агостино
7
Д'Агостино
14
МакГри
Остались в запасе
Аргентина (мол)
Австралия (мол.)
0
Лаутаро Моралес
ЦФ
6
Леонель Мосевич
ЦФ
0
Эшли Мэйнард-Брюэр
ЦФ
4
Кай Роулес
ЦФ
0
Дилан Пиериас
ЦФ
Остались в запасе
0
Лаутаро Моралес
ЦФ
6
Леонель Мосевич
ЦФ
Остались в запасе
0
Эшли Мэйнард-Брюэр
ЦФ
4
Кай Роулес
ЦФ
0
Дилан Пиериас
ЦФ
Статистика матча Аргентина (мол) - Австралия (мол.)
4
1
7
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Аргентина (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Франция (мол)
1 : 0
02.08.2024
Аргентина (мол)
Олимпиада, 3 тур
Украина (мол)
0 : 2
30.07.2024
Аргентина (мол)
Олимпиада, 2 тур
Аргентина (мол)
3 : 1
27.07.2024
Ирак (мол)
Олимпиада, 1 тур
Аргентина (мол)
1 : 2
24.07.2024
Марокко (мол)
Олимпиада, 3 тур
Испания (мол)
1 : 1
28.07.2021
Аргентина (мол)
Австралия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея (мол.)
0 : 2
09.06.2025
Австралия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея (мол.)
0 : 0
05.06.2025
Австралия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия (мол.)
2 : 1
19.03.2025
Хорватия (мол.)
Олимпиада, 3 тур
Австралия (мол.)
0 : 2
28.07.2021
Египет (мол)
Олимпиада, 2 тур
Австралия (мол.)
0 : 1
25.07.2021
Испания (мол)
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