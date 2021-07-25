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Расписание матчей
Олимпиада
Австралия (мол.) - Испания (мол)
Австралия (мол.) - Испания (мол): обзор матча 25 июля 2021
Австралия (мол.)
25.07.2021, воскресенье, 13:30
Олимпиада, группа C, 2 тур
0 : 1
Завершен
Испания (мол)
81'
М. Оярсабаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австралия (мол.) - Испания (мол)
Желтая карточка
Н. Аткинсон
90'
+6
90'
+1
Желтая карточка
У. Симон
Замена
Н. Д'Агостино
️️️️
Т. Денг
83'
81'
ГОЛ! 0:1!
М. Оярсабаль
Пас отдал
М. Асенсио
76'
Замена
Р. Мир
️️️️
О. Хиль
Замена
К. Уоттс
️️️️
Д. Генро
72'
Замена
К. Баккус
️️️️
Р. МакГри
72'
68'
Замена
М. Асенсио
️️️️
К. Солер
Замена
К. Роулес
️️️️
Л. Уэльс
63'
Замена
М. Тильо
️️️️
Д. Арзани
63'
Желтая карточка
М. Дюк
57'
57'
Замена
Б. Хиль
️️️️
Х. Пуадо
Желтая карточка
Р. МакГри
53'
Желтая карточка
Л. Уэльс
43'
3'
Желтая карточка
О. Хиль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австралия (мол.)
1
Том Гловер
ВР
17
Джоэль Кинг
ЛЗ
2
Томас Денг
ЦЗ
19
Гарри Суттар
ЦЗ
3
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
20
Лахлан Уэльс
ЛВ
8
Конор Меткалф
ОП
13
Даниэль Арзани
ЦП
14
Райли МакГри
ЦП
10
Денис Генро
АП
15
Митчелл Дюк
ЦФ
Испания (мол)
23
Унаи Симон
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
22
Оскар Хиль
ПЗ
18
Хави Пуадо
ЛВ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
20
Педри
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
8
Карлос Солер
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
Австралия (мол.)
0
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
4
Кай Роулес
ЦЗ
17
Кеану Баккус
ОП
0
Калеб Уоттс
ЦП
20
Марко Тильо
ПВ
0
Дилан Пиериас
ПВ
7
Ник Д'Агостино
ПВ
Испания (мол)
0
Альваро Фернандес
ВР
12
Хуан Миранда
ЛЗ
15
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Брайан Хиль
ЛВ
0
Хон Монкайола
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
0
Рафаэль Мир
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Гловер
17
Кинг
2
Денг
19
Суттар
3
Аткинсон
8
Меткалф
13
Арзани
14
МакГри
20
Уэльс
10
Генро
15
Дюк
4-3-3
23
Симон
22
Хиль
4
Торрес
4
Гарсия
22
Кукурелья
20
Педри
18
Субименди
8
Солер
18
Пуадо
10
Ольмо
21
Оярсабаль
20
Уэльс
4
Роулес
4
Роулес
20
Уэльс
14
МакГри
17
Баккус
17
Баккус
14
МакГри
10
Генро
0
Уоттс
0
Уоттс
10
Генро
13
Арзани
20
Тильо
20
Тильо
13
Арзани
2
Денг
7
Д'Агостино
7
Д'Агостино
2
Денг
18
Пуадо
22
Хиль
22
Хиль
18
Пуадо
8
Солер
10
Асенсио
10
Асенсио
8
Солер
22
Хиль
0
Мир
0
Мир
22
Хиль
Остались в запасе
Австралия (мол.)
Испания (мол)
0
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
0
Дилан Пиериас
ПВ
0
Альваро Фернандес
ВР
12
Хуан Миранда
ЛЗ
15
Хесус Вальехо
ЦЗ
0
Хон Монкайола
ЦП
Остались в запасе
0
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
0
Дилан Пиериас
ПВ
Остались в запасе
0
Альваро Фернандес
ВР
12
Хуан Миранда
ЛЗ
15
Хесус Вальехо
ЦЗ
0
Хон Монкайола
ЦП
Статистика матча Австралия (мол.) - Испания (мол)
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Австралия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея (мол.)
0 : 2
09.06.2025
Австралия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея (мол.)
0 : 0
05.06.2025
Австралия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия (мол.)
2 : 1
19.03.2025
Хорватия (мол.)
Олимпиада, 3 тур
Австралия (мол.)
0 : 2
28.07.2021
Египет (мол)
Олимпиада, 2 тур
Австралия (мол.)
0 : 1
25.07.2021
Испания (мол)
Испания (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Испания (мол)
1 : 3
21.06.2025
Англия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Испания (мол)
1 : 1
17.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Испания (мол)
2 : 1
14.06.2025
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Словакия (мол)
2 : 3
11.06.2025
Испания (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Испания (мол)
0 : 1
06.06.2025
Украина (мол)
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2025.06.23 14:56
Определились все полуфиналисты молодежного Евро-2025
2025.06.23 09:48
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
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