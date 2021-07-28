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Расписание матчей
Олимпиада
Австралия (мол.) - Египет (мол)
Австралия (мол.) - Египет (мол): обзор матча 28 июля 2021
Австралия (мол.)
28.07.2021, среда, 14:00
Олимпиада, группа C, 3 тур
0 : 2
Завершен
Египет (мол)
44'
А. Райан
85'
А. Хамди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австралия (мол.) - Египет (мол)
90'
+3
Желтая карточка
А. Хамди
Замена
К. Уоттс
️️️️
Н. Д'Агостино
90'
+1
Замена
К. Девлин
️️️️
К. Меткалф
90'
+1
90'
+1
Замена
N. Maher
️️️️
Р. Собхи
90'
+1
Замена
Э. Ашур
️️️️
А. Тавфик
85'
ГОЛ! 0:2!
А. Хамди
79'
Замена
И. Адель
️️️️
Т. Мохамед
Желтая карточка
К. Баккус
78'
Замена
J. Rich-Baghuelou
️️️️
Л. Уэльс
63'
61'
Замена
А. Хамди
️️️️
С. Мохсен
Замена
Д. Арзани
️️️️
Д. Пиериас
46'
Замена
К. Баккус
️️️️
Д. Генро
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
А. Райан
Пас отдал
Р. Собхи
36'
Желтая карточка
А. Тавфик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австралия (мол.)
1
Том Гловер
ВР
17
Джоэль Кинг
ЛЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
19
Гарри Суттар
ЦЗ
2
Томас Денг
ЦЗ
20
Лахлан Уэльс
ЛВ
8
Конор Меткалф
ОП
10
Денис Генро
АП
0
Дилан Пиериас
ПВ
20
Марко Тильо
ПВ
7
Ник Д'Агостино
ПВ
Египет (мол)
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
0
Усама Галаль
ЦЗ
6
Ахмед Хегази
ЦЗ
15
Махмуд Хамди
ЦЗ
13
Ахмед Фатух
ЦЗ
0
Карим Эль-Эраки
ПЗ
14
Рамадан Собхи
ЦП
14
Акрам Тавфик
ЦФ
0
Ахмед Райан
ЦФ
9
Салах Мохсен
ЦФ
29
Тахер Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Шавки Гариб
Австралия (мол.)
0
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
0
Jay Rich-Baghuelou
ЦЗ
17
Кеану Баккус
ОП
13
Даниэль Арзани
ЦП
0
Reno Piscopo
ЦП
0
Калеб Уоттс
ЦП
17
Кэмерон Девлин
ЦП
Египет (мол)
2
Ахмед Рамадан
ПЗ
20
Ибрахим Адель
ЛВ
8
Эмам Ашур
ЦП
22
Nasser Maher
ЦП
0
Амар Хамди
ПП
4-1-3-2
1
Гловер
17
Кинг
19
Суттар
2
Денг
4
Роулес
8
Меткалф
20
Уэльс
10
Генро
7
Д'Агостино
20
Тильо
0
Пиериас
3-2-1-4
1
Эль-Шенави
6
Хегази
15
Хамди
13
Фатух
0
Эль-Эраки
0
Галаль
14
Собхи
29
Мохамед
9
Мохсен
0
Райан
14
Тавфик
20
Уэльс
0
0
20
Уэльс
10
Генро
17
Баккус
17
Баккус
10
Генро
0
Пиериас
13
Арзани
13
Арзани
0
Пиериас
7
Д'Агостино
0
Уоттс
0
Уоттс
7
Д'Агостино
8
Меткалф
17
Девлин
17
Девлин
8
Меткалф
14
Тавфик
8
Ашур
8
Ашур
14
Тавфик
14
Собхи
22
22
14
Собхи
9
Мохсен
0
Хамди
0
Хамди
9
Мохсен
29
Мохамед
20
Адель
20
Адель
29
Мохамед
Остались в запасе
Австралия (мол.)
Египет (мол)
0
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
0
Reno Piscopo
ЦП
2
Ахмед Рамадан
ПЗ
Главный тренер
Шавки Гариб
Остались в запасе
0
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
0
Reno Piscopo
ЦП
Остались в запасе
2
Ахмед Рамадан
ПЗ
Главный тренер
Шавки Гариб
Статистика матча Австралия (мол.) - Египет (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Австралия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея (мол.)
0 : 2
09.06.2025
Австралия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея (мол.)
0 : 0
05.06.2025
Австралия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия (мол.)
2 : 1
19.03.2025
Хорватия (мол.)
Олимпиада, 3 тур
Австралия (мол.)
0 : 2
28.07.2021
Египет (мол)
Олимпиада, 2 тур
Австралия (мол.)
0 : 1
25.07.2021
Испания (мол)
Египет (мол)
Олимпиада, Матч за 3-е место
Египет (мол)
0 : 6
08.08.2024
Марокко (мол)
Олимпиада, 1/2 финала
3 : 1
05.08.2024
Египет (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Египет (мол)
2 : 1
02.08.2024
Парагвай (мол)
Олимпиада, 3 тур
Испания (мол)
1 : 2
30.07.2024
Египет (мол)
Олимпиада, 2 тур
Узбекистан (мол)
0 : 1
27.07.2024
Египет (мол)
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