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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Шленск - Арарат
Шленск - Арарат: обзор матча 29 июля 2021
Шленск
29.07.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
3 : 3
Первый матч – 4 : 2
Завершен
Арарат
2'
Р. Пич
58'
S. Lewkot
66'
Р. Пич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шленск - Арарат
Замена
A. Łyszczarz
️️️️
Р. Пич
90'
+5
Замена
Ф. Пясецки
️️️️
Э. Экспозито
88'
Замена
B. Pawlowski
️️️️
P. Janasik
88'
Желтая карточка
S. Lewkot
77'
73'
Замена
Г. Малакян
️️️️
D. Manoyan
ГОЛ! 3:0!
Р. Пич
Пас отдал
P. Janasik
66'
64'
Желтая карточка
Ж. Маргарян
63'
Замена
I. Stanojevic
️️️️
A. Arakelyan
ГОЛ! 2:0!
S. Lewkot
Пас отдал
W. Golla (o.g.)
58'
Замена
W. Sobota
️️️️
М. Прашелик
38'
ГОЛ! 1:0!
Р. Пич
Пас отдал
V. Garcia Marin
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шленск
7
Матеуш Прашелик
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
6
Szymon Lewkot
ЦФ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
24
Марк Тамаш
ЦФ
77
Patryk Janasik
ЦФ
29
Krzysztof Mączyński
ЦФ
9
R. Makowski
ЦФ
14
Victor Garcia Marin
ЦФ
7
Роберт Пич
ЦФ
10
Эрик Экспозито
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Арарат
8
Серж Дебле
ЦФ
45
Vsevolod Ermakov
ЦФ
44
J. Bravo
ЦФ
29
Marko Prljević
ЦФ
15
Грайр Мкоян
ЦФ
88
Жирайр Маргарян
ЦФ
0
A. Arakelyan
ЦФ
55
Dimitrije Pobulić
ЦФ
0
D. Manoyan
ЦФ
7
Эдгар Малакян
ЦФ
98
Mory Kone
ЦФ
Главный тренер
Гагик Симонян
Шленск
19
Bartlomiej Pawlowski
ЦП
33
Adrian Łyszczarz
ЦП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
1
Matúš Putnocký
ЦФ
20
D. Verdasca
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
5
Waldemar Sobota
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
Арарат
0
I. Stanojevic
ЦФ
13
Arman Simonyan
ЦФ
2
Robert Hakobyan
ЦФ
33
Аванес Назарян
ЦФ
6
Erik Vardani Vardanyan
ЦФ
23
Гор Малакян
ЦФ
7
Aliyu
ЦФ
9
Razmik Hakobyan
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
5
9
10
Экспозито
7
Пич
14
29
5
0
98
7
Малакян
0
55
77
19
19
77
7
Пич
33
33
7
Пич
10
Экспозито
9
Пясецки
9
Пясецки
10
Экспозито
7
Прашелик
5
5
7
Прашелик
0
0
0
0
0
23
Малакян
23
Малакян
0
Остались в запасе
Шленск
Арарат
1
Matúš Putnocký
ЦФ
20
D. Verdasca
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
13
Arman Simonyan
ЦФ
2
Robert Hakobyan
ЦФ
33
Аванес Назарян
ЦФ
6
Erik Vardani Vardanyan
ЦФ
7
Aliyu
ЦФ
9
Razmik Hakobyan
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
Главный тренер
Гагик Симонян
Остались в запасе
1
Matúš Putnocký
ЦФ
20
D. Verdasca
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
Остались в запасе
13
Arman Simonyan
ЦФ
2
Robert Hakobyan
ЦФ
33
Аванес Назарян
ЦФ
6
Erik Vardani Vardanyan
ЦФ
7
Aliyu
ЦФ
9
Razmik Hakobyan
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Гагик Симонян
Статистика матча Шленск - Арарат
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
- : -
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 11 тур
Мотор Люблин
3 : 2
17.10.2026
Шленск
Арарат
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Арарат
1 : 1
21.11.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Сардарапат
1 : 0
07.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат
0 : 2
31.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ван
2 : 1
23.10.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Арарат
1 : 1
17.10.2026
Ширак
Информация о матче
Стадион:
Вроцлав
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