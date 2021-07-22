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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Арарат - Шленск
Арарат - Шленск: обзор матча 22 июля 2021
Арарат
22.07.2021, четверг, 16:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 4
Ответный матч – 3 : 3
Завершен
Шленск
49'
J. Bravo
20'
W. Golla (o.g.)
50'
Ф. Пясецки
70'
Р. Пич
90+1'
Р. Пич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арарат - Шленск
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
Р. Пич
Пас отдал
Э. Экспозито
87'
Желтая карточка
M. Szromnik
82'
Желтая карточка
D. Stiglec
Замена
R. Hakobyan
️️️️
J. Bravo
81'
81'
Замена
P. Schwarz
️️️️
K. Mączyński
74'
Замена
B. Pawlowski
️️️️
P. Janasik
70'
ГОЛ! 1:3!
Р. Пич
65'
Замена
W. Sobota
️️️️
Ф. Пясецки
Замена
D. Manoyan
️️️️
A. Arakelyan
61'
Желтая карточка
J. Bravo
53'
50'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Пясецки
Пас отдал
Э. Экспозито
ГОЛ! 1:1!
J. Bravo
Пас отдал
Э. Малакян
49'
Желтая карточка
Э. Малакян
33'
Желтая карточка
С. Дебле
28'
20'
ГОЛ! 0:1!
W. Golla (o.g.)
Пас отдал
K. Mączyński
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арарат
19
Карен Мурадян
ЦЗ
44
J. Bravo
ЦФ
29
Marko Prljević
ЦФ
15
Грайр Мкоян
ЦФ
88
Жирайр Маргарян
ЦФ
55
Dimitrije Pobulić
ЦФ
0
A. Arakelyan
ЦФ
8
Серж Дебле
ЦФ
7
Эдгар Малакян
ЦФ
98
Mory Kone
ЦФ
45
Vsevolod Ermakov
ЦФ
Главный тренер
Гагик Симонян
Шленск
77
Patryk Janasik
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
10
Эрик Экспозито
ЦФ
14
Victor Garcia Marin
ЦФ
9
R. Makowski
ЦФ
29
Krzysztof Mączyński
ЦФ
7
Роберт Пич
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
6
Szymon Lewkot
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Арарат
7
Aliyu
ЦФ
13
Arman Simonyan
ЦФ
0
I. Stanojevic
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
9
Razmik Hakobyan
ЦФ
0
D. Manoyan
ЦФ
2
Robert Hakobyan
ЦФ
33
Аванес Назарян
ЦФ
23
Гор Малакян
ЦФ
6
Erik Vardani Vardanyan
ЦФ
Шленск
19
Bartlomiej Pawlowski
ЦП
1
Matúš Putnocký
ЦФ
20
D. Verdasca
ЦФ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
34
Konrad Poprawa
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
5
Waldemar Sobota
ЦФ
7
Матеуш Прашелик
ЦФ
99
S. Bergier
ЦФ
1-5
19
Мурадян
8
Дебле
45
98
7
Малакян
0
5
7
Пич
25
6
14
90
44
9
9
44
0
0
0
0
77
19
19
77
29
17
17
29
9
Пясецки
5
5
9
Пясецки
Остались в запасе
Арарат
Шленск
7
Aliyu
ЦФ
13
Arman Simonyan
ЦФ
0
I. Stanojevic
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
2
Robert Hakobyan
ЦФ
33
Аванес Назарян
ЦФ
23
Гор Малакян
ЦФ
6
Erik Vardani Vardanyan
ЦФ
Главный тренер
Гагик Симонян
1
Matúš Putnocký
ЦФ
20
D. Verdasca
ЦФ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
34
Konrad Poprawa
ЦФ
7
Матеуш Прашелик
ЦФ
99
S. Bergier
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
7
Aliyu
ЦФ
13
Arman Simonyan
ЦФ
0
I. Stanojevic
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
2
Robert Hakobyan
ЦФ
33
Аванес Назарян
ЦФ
23
Гор Малакян
ЦФ
6
Erik Vardani Vardanyan
ЦФ
Остались в запасе
1
Matúš Putnocký
ЦФ
20
D. Verdasca
ЦФ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
34
Konrad Poprawa
ЦФ
7
Матеуш Прашелик
ЦФ
99
S. Bergier
ЦФ
Главный тренер
Гагик Симонян
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Арарат - Шленск
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арарат
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Пюник
- : -
29.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Арарат
1 : 1
21.11.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Сардарапат
1 : 0
07.11.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат
0 : 2
31.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ван
2 : 1
23.10.2026
Арарат
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Арарат
1 : 1
17.10.2026
Ширак
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
- : -
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 11 тур
Мотор Люблин
3 : 2
17.10.2026
Шленск
Информация о матче
Стадион:
Вроцлав
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