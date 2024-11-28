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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Мольде - АПОЭЛ
Мольде - АПОЭЛ: обзор матча 28 ноября 2024
Мольде
28.11.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 4 тур
0 : 1
Завершен
АПОЭЛ
41'
К. Лайфис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - АПОЭЛ
88'
Желтая карточка
А. Ба
76'
Замена
П. Поликарпу
️️️️
Я. Сациас
76'
Замена
А. Ба
️️️️
Д. Ндонгала
Замена
S. Milian Granaas
️️️️
Э. Брейвик
74'
Желтая карточка
К. Хауген
70'
67'
Желтая карточка
Д. Ндонгала
67'
Замена
Маркиньос
️️️️
А. Донис
63'
Желтая карточка
Р. Петрович
Замена
К. Хауген
️️️️
Х. Стеневик
60'
Замена
М. Линнес
️️️️
М. Фьортофт Левик
60'
Замена
М. Андре Кааса
️️️️
М. Меллер Дели
60'
Желтая карточка
И. Амундсен
50'
41'
ГОЛ! 0:1!
К. Лайфис
Пас отдал
С. Техера
Желтая карточка
М. Меллер Дели
30'
8'
Желтая карточка
А. Донис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
22
Альберт Посиадала
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
16
Кристиан Эриксен
(К)
АП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
АПОЭЛ
27
Вид Белец
(К)
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
3
Радосав Петрович
ОП
34
Константинос Лайфис
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
77
Давид Абагна
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Мольде
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
34
Шон МакДермотт
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
23
Sondre Milian Granaas
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
24
Фредерик Илер
ЦФ
АПОЭЛ
78
Savvas Michos
ВР
25
Андреас Христодулу
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
35
Парис Поликарпу
ОП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
7
Макс Майер
АП
12
Альгассим Ба
ЦФ
4-3-3
22
Посиадала
8
Левик
45
Хагельскьер
5
Лунд Йенсен
38
Амундсен
17
Дели
6
Энггор
10
Брейвик
17
Брюнхильдсен
16
Эриксен
18
Стеневик
3-1-4-2
27
Белец
29
Чебаке
6
Кинтилья
16
Сушич
3
Петрович
18
Сациас
8
Техера
77
Абагна
34
Лайфис
22
Донис
77
Ндонгала
18
Стеневик
28
Хауген
28
Хауген
18
Стеневик
8
Левик
25
Линнес
25
Линнес
8
Левик
10
Брейвик
23
23
10
Брейвик
17
Дели
15
Кааса
15
Кааса
17
Дели
18
Сациас
35
Поликарпу
35
Поликарпу
18
Сациас
22
Донис
10
Маркиньос
10
Маркиньос
22
Донис
77
Ндонгала
12
Ба
12
Ба
77
Ндонгала
Остались в запасе
Мольде
АПОЭЛ
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
34
Шон МакДермотт
ВР
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
24
Фредерик Илер
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
78
Savvas Michos
ВР
25
Андреас Христодулу
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Маноло Хименес
Остались в запасе
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
34
Шон МакДермотт
ВР
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
24
Фредерик Илер
ЦФ
Остались в запасе
78
Savvas Michos
ВР
25
Андреас Христодулу
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Мольде - АПОЭЛ
3
4
Всего ударов по воротам
11
5
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
6
Нарушения
13
12
Офсайды
0
3
Количество передач
531
383
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.67
0.5
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Мольде
- : -
04.12.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
2 : 1
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Кармиотисса
- : -
02.12.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
1 : 0
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Информация о матче
Главный судья:
Дамиан Сильвестрзак
(Вроцлав)
Стадион:
Акер Стэдион
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