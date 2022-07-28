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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Дрита - Антверпен
Дрита - Антверпен: обзор матча 28 июля 2022
Дрита
28.07.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Антверпен
53'
Л. Красники
90+8'
М. Баликвиша
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Дрита - Антверпен
90'
+8
ГОЛ! 0:2!
М. Баликвиша
90'
+6
Желтая карточка
Б. Верстате
90'
+3
Замена
С. Винс
️️️️
П. Геркенс
Желтая карточка
A. Limani
90'
+2
90'
+2
Замена
Д. Алмейда
️️️️
Л. Красники
Замена
А. Тахири
️️️️
B. Baftiu
87'
84'
Замена
К. Миеси
️️️️
М. Бенсон
Желтая карточка
М. Яшари
81'
Замена
А. Криезиу
️️️️
А. Муджа
77'
69'
Замена
Б. Верстате
️️️️
Р. Наингголан
69'
Замена
М. Фрай
️️️️
В. Янссен
68'
Желтая карточка
В. Янссен
65'
Желтая карточка
П. Геркенс
Замена
H. Namani
️️️️
Р. Броя
63'
Замена
K. Selmani
️️️️
A. Ajzeraj
63'
53'
ГОЛ! 0:1!
Л. Красники
Пас отдал
М. Бенсон
Желтая карточка
Б. Красники
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дрита
22
Мухаррем Яшари
ЦП
4
Рон Броя
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
1
Фатон Малоку
ЦФ
2
Бесник Красники
ЦФ
5
Ardian Limani
ЦФ
12
Prince Balde
ЦФ
18
Ilir Blakçori
ЦФ
7
Almir Ajzeraj
ЦФ
10
B. Baftiu
ЦФ
9
Марко Симоновски
ЦФ
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
50
Лаурит Красники
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Дрита
13
Florjan Smakiqi
ВР
74
Eron Isufi
ВР
3
Leonat Vitija
ЦЗ
19
Ekow Mills
ЦЗ
95
Iran Junior
ЦП
11
Ардит Тахири
ЦФ
44
Tun Bardhoku
ЦФ
16
Hamdi Namani
ЦФ
10
A. Krasniqi
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
11
Альмир Криезиу
ЦФ
17
K. Selmani
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
81
Нильс Девалькенер
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
14
Антони Валенсия
ЦП
48
Артур Вермерен
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
2-1-5
22
Яшари
4
Броя
7
Муджа
18
9
Симоновски
10
7
12
4-1-2-2-1
1
Бутез
23
Алдервейрелд
51
Пачо
50
Красники
2
Де Лат
80
Юсуф
44
Наингголан
18
Геркенс
14
Бенсон
7
Баликвиша
14
Янссен
10
11
Тахири
11
Тахири
10
4
Броя
16
16
4
Броя
7
Муджа
11
Криезиу
11
Криезиу
7
Муджа
7
17
17
7
18
Геркенс
23
Винс
23
Винс
18
Геркенс
50
Красники
4
Алмейда
4
Алмейда
50
Красники
44
Наингголан
4
Верстате
4
Верстате
44
Наингголан
14
Бенсон
23
Миеси
23
Миеси
14
Бенсон
14
Янссен
9
Фрай
9
Фрай
14
Янссен
Остались в запасе
Дрита
Антверпен
13
Florjan Smakiqi
ВР
74
Eron Isufi
ВР
3
Leonat Vitija
ЦЗ
19
Ekow Mills
ЦЗ
95
Iran Junior
ЦП
44
Tun Bardhoku
ЦФ
10
A. Krasniqi
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
1
Ортвен Де Вольф
ВР
81
Нильс Девалькенер
ВР
25
Йелле Батай
ПЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
14
Антони Валенсия
ЦП
48
Артур Вермерен
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
Остались в запасе
13
Florjan Smakiqi
ВР
74
Eron Isufi
ВР
3
Leonat Vitija
ЦЗ
19
Ekow Mills
ЦЗ
95
Iran Junior
ЦП
44
Tun Bardhoku
ЦФ
10
A. Krasniqi
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
81
Нильс Девалькенер
ВР
25
Йелле Батай
ПЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
14
Антони Валенсия
ЦП
48
Артур Вермерен
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
Статистика матча Дрита - Антверпен
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Интер
0 : 0
27.08.2026
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Дрита
2 : 2
20.08.2026
Интер
Лига конференций, 3 раунд
Дрита
5 : 0
13.08.2026
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Тре Фиори
1 : 4
06.08.2026
Дрита
Лига конференций, 2 раунд
Дрита
2 : 1
28.07.2026
Флориана
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
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