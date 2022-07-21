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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Антверпен - Дрита
Антверпен - Дрита: обзор матча 21 июля 2022
Антверпен
21.07.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Дрита
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Дрита
83'
Замена
K. Selmani
️️️️
А. Муджа
80'
Желтая карточка
H. Namani
79'
Замена
H. Namani
️️️️
B. Baftiu
78'
Замена
А. Тахири
️️️️
М. Симоновски
Замена
М. Баликвиша
️️️️
К. Миеси
75'
Замена
М. Фрай
️️️️
Р. Наингголан
61'
Замена
Б. Верстате
️️️️
А. Юсуф
61'
Желтая карточка
А. Юсуф
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
50
Лаурит Красники
ЦЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Дрита
22
Мухаррем Яшари
ЦП
4
Рон Броя
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
18
Ilir Blakçori
ЦФ
1
Фатон Малоку
ЦФ
2
Бесник Красники
ЦФ
5
Ardian Limani
ЦФ
9
Марко Симоновски
ЦФ
7
Almir Ajzeraj
ЦФ
10
B. Baftiu
ЦФ
12
Prince Balde
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
81
Нильс Девалькенер
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
48
Артур Вермерен
ЦП
14
Антони Валенсия
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Дрита
13
Florjan Smakiqi
ВР
74
Eron Isufi
ВР
3
Leonat Vitija
ЦЗ
19
Ekow Mills
ЦЗ
95
Iran Junior
ЦП
44
Tun Bardhoku
ЦФ
16
Hamdi Namani
ЦФ
10
A. Krasniqi
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
11
Альмир Криезиу
ЦФ
17
K. Selmani
ЦФ
11
Ардит Тахири
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Бутез
2
Де Лат
4
Алмейда
50
Красники
23
Алдервейрелд
80
Юсуф
44
Наингголан
18
Геркенс
23
Миеси
14
Бенсон
14
Янссен
2-1-5
22
Яшари
4
Броя
7
Муджа
5
12
10
7
9
Симоновски
80
Юсуф
4
Верстате
4
Верстате
80
Юсуф
23
Миеси
7
Баликвиша
7
Баликвиша
23
Миеси
44
Наингголан
9
Фрай
9
Фрай
44
Наингголан
10
16
16
10
7
Муджа
17
17
7
Муджа
9
Симоновски
11
Тахири
11
Тахири
9
Симоновски
Остались в запасе
Антверпен
Дрита
1
Ортвен Де Вольф
ВР
81
Нильс Девалькенер
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
48
Артур Вермерен
ЦП
14
Антони Валенсия
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
13
Florjan Smakiqi
ВР
74
Eron Isufi
ВР
3
Leonat Vitija
ЦЗ
19
Ekow Mills
ЦЗ
95
Iran Junior
ЦП
44
Tun Bardhoku
ЦФ
10
A. Krasniqi
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
11
Альмир Криезиу
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
81
Нильс Девалькенер
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
48
Артур Вермерен
ЦП
14
Антони Валенсия
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
Остались в запасе
13
Florjan Smakiqi
ВР
74
Eron Isufi
ВР
3
Leonat Vitija
ЦЗ
19
Ekow Mills
ЦЗ
95
Iran Junior
ЦП
44
Tun Bardhoku
ЦФ
10
A. Krasniqi
ЦФ
5
Drilon Islami
ЦФ
11
Альмир Криезиу
ЦФ
Статистика матча Антверпен - Дрита
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Интер
0 : 0
27.08.2026
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Дрита
2 : 2
20.08.2026
Интер
Лига конференций, 3 раунд
Дрита
5 : 0
13.08.2026
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Тре Фиори
1 : 4
06.08.2026
Дрита
Лига конференций, 2 раунд
Дрита
2 : 1
28.07.2026
Флориана
Информация о матче
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