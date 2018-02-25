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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Османлыспор - Антальяспор
Османлыспор - Антальяспор: обзор матча 25 февраля 2018
Османлыспор
25.02.2018, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Антальяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Османлыспор - Антальяспор
Желтая карточка
Р. Лаваль
90'
+2
Желтая карточка
А. Умар
64'
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
62'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Османлыспор
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
22
Луис Карлос
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
30
Амину Умар
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Антальяспор
33
Диего Анжело
ЦЗ
23
Сакиб Айтач
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
70
Шарлес
ЦП
18
Йекта Куртулуш
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Османлыспор
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
6
Мехмет Гювен
ЦП
12
Рахим Лаваль
ЦП
9
Мехмет Батдал
ЦФ
Антальяспор
1
Озан Озенк
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
90
Данило
ЦП
20
Чико
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
2-3-2
99
Карчемарскас
8
Пинту
2
Айхан
22
Карлос
6
Гюльселам
17
Регаттен
30
Умар
17
Цикалеши
3-2-2
33
Анжело
23
Айтач
33
Челустка
70
Шарлес
18
Куртулуш
11
Майкон
15
Дукара
Остались в запасе
Османлыспор
Антальяспор
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
6
Мехмет Гювен
ЦП
12
Рахим Лаваль
ЦП
9
Мехмет Батдал
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
1
Озан Озенк
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
90
Данило
ЦП
20
Чико
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
6
Мехмет Гювен
ЦП
12
Рахим Лаваль
ЦП
9
Мехмет Батдал
ЦФ
Остались в запасе
1
Озан Озенк
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
90
Данило
ЦП
20
Чико
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Османлыспор - Антальяспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
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