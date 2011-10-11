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Расписание матчей
Евро-2024
Россия - Андорра
Россия - Андорра: обзор матча 11 октября 2011
Россия
11.10.2011, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа B, 12 тур
6 : 0
Завершен
Андорра
5'
А. Дзагоев
25'
С. Игнашевич
28'
Р. Павлюченко
45'
А. Дзагоев
60'
Д. Глушаков
78'
Д. Билялетдинов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Андорра
Замена
А. Самедов
️️️️
Д. Глушаков
Замена
И. Лоренцо
️️️️
К. Пеппе
ГОЛ! 6:0!
Д. Билялетдинов
Пас отдал
А. Дзагоев
Желтая карточка
Ф. Силва
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
И. Семшов
Замена
П. Погребняк
️️️️
Р. Павлюченко
Замена
Ф. Силва
️️️️
С. Гомес
Желтая карточка
И. Лима
Желтая карточка
Р. Павлюченко
ГОЛ! 5:0!
Д. Глушаков
Пас отдал
Р. Шишкин
+1
Желтая карточка
М. Пужоль
ГОЛ! 4:0!
А. Дзагоев
Пас отдал
Р. Шишкин
ГОЛ! 3:0!
Р. Павлюченко
Пас отдал
А. Аршавин
ГОЛ! 2:0!
С. Игнашевич
Пас отдал
А. Аршавин
ГОЛ! 1:0!
А. Дзагоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
23
Игорь Семшов
ЛП
9
Алан Дзагоев
ЦП
7
Игорь Денисов
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
10
Андрей Аршавин
АП
19
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
6
Ильдефонс Лима
ЛЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
23
Александре Гутьеррес
ПЗ
7
Марк Пужоль
ЛП
14
Карлос Пеппе
ЦП
3
Марк Бернаус
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
11
Серхи Морено
ПП
19
Себастьян Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Россия
1
Антон Шунин
ВР
5
Ренат Янбаев
ЛЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
19
Александр Самедов
ПП
0
Владимир Дядюн
ЦФ
20
Павел Погребняк
ЦФ
Андорра
13
Иван Перианес
ВР
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
19
Иван Лоренцо
ЦП
0
Хоаким Сальват
ЦФ
5
Фернандо Силва
ЦФ
0
Хули Санчес Сото
ЦФ
4-4-1-1
16
Малафеев
6
Березуцкий
24
Березуцкий
4
Игнашевич
3
Шишкин
23
Семшов
7
Денисов
8
Глушаков
9
Дзагоев
10
Аршавин
19
Павлюченко
3-5-1-1
1
Хосеп Гомес
23
Гутьеррес
5
Эмили Гарсия
6
Лима
11
Морено
3
Бернаус
3
Валес
8
Виейра
7
Пужоль
14
Пеппе
19
Гомес
23
Семшов
16
Билялетдинов
16
Билялетдинов
23
Семшов
8
Глушаков
19
Самедов
19
Самедов
8
Глушаков
19
Павлюченко
20
Погребняк
20
Погребняк
19
Павлюченко
14
Пеппе
19
Лоренцо
19
Лоренцо
14
Пеппе
19
Гомес
5
Силва
5
Силва
19
Гомес
Остались в запасе
Россия
Андорра
1
Антон Шунин
ВР
5
Ренат Янбаев
ЛЗ
0
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
13
Иван Перианес
ВР
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
0
Хоаким Сальват
ЦФ
0
Хули Санчес Сото
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
5
Ренат Янбаев
ЛЗ
0
Владимир Дядюн
ЦФ
Остались в запасе
13
Иван Перианес
ВР
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
0
Хоаким Сальват
ЦФ
0
Хули Санчес Сото
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Россия - Андорра
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Андорра
Лига наций, 5 тур
Андорра
- : -
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Косово
3 : 0
07.06.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Первый канал" 21:35 (прямая) "Россия 2" 08:35 (среда, 12 октября)
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