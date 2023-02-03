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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Андерлехт
Остенде - Андерлехт: обзор матча 03 февраля 2023
Остенде
03.02.2023, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Андерлехт
32'
М. Мурильо
89'
А. Дрейер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остенде - Андерлехт
90'
+4
Желтая карточка
Л. Рафаэлов
90'
+1
Замена
Т. Леони
️️️️
М. Стройкенс
90'
+1
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
Я. Версхарен
89'
ГОЛ! 0:2!
А. Дрейер
Пас отдал
Я. Версхарен
Желтая карточка
Н. Бацнер
85'
Замена
И. Бонен
️️️️
Б. Капон
85'
Замена
А. Мусаев
️️️️
И. Дурдов
76'
72'
Замена
И. Слимани
️️️️
Ф. Амузу
Замена
П. Двомо
️️️️
З. Деваль
58'
Желтая карточка
М. Родин
56'
Замена
К. Аразе
️️️️
Р. Д'Хез
46'
Замена
Т. Эмброуз
️️️️
Д. Атанга
46'
32'
ГОЛ! 0:1!
М. Мурильо
Пас отдал
М. Стройкенс
Желтая карточка
А. Танге
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Антон Танге
ЦЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ПЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
18
Зибен Деваль
ОП
17
Давид Атанга
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
19
Иван Дурдов
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Остенде
28
Гийом Хуберт
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
14
Пьер Двомо
ЦП
7
Инди Бонен
АП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
20
Анди Мусаев
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
6
Тео Леони
АП
19
Ислам Слимани
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Филлипс
3
Танге
80
Родин
27
Капон
7
Д'Хез
14
Амаде
18
Деваль
17
Атанга
25
Бацнер
7
Сакамото
19
Дурдов
4-1-3-1-1
1
Вербрюгген
54
Сарделла
6
Дебаст
14
Вертонген
62
Мурильо
24
Диавара
10
Арнстад
9
Амузу
16
Версхарен
10
Дрейер
29
Стройкенс
18
Деваль
14
Двомо
14
Двомо
18
Деваль
27
Капон
7
Бонен
7
Бонен
27
Капон
17
Атанга
68
Эмброуз
68
Эмброуз
17
Атанга
19
Дурдов
20
Мусаев
20
Мусаев
19
Дурдов
7
Д'Хез
36
Аразе
36
Аразе
7
Д'Хез
16
Версхарен
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
16
Версхарен
29
Стройкенс
6
Леони
6
Леони
29
Стройкенс
9
Амузу
19
Слимани
19
Слимани
9
Амузу
Остались в запасе
Остенде
Андерлехт
28
Гийом Хуберт
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Остались в запасе
28
Гийом Хуберт
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Остенде - Андерлехт
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
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