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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Амкал - Зоркий
Амкал - Зоркий: обзор матча 16 августа 2022
Амкал
16.08.2022, вторник, 19:00
Россия. Кубок, 1/256 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 8 : 7
Завершен
Зоркий
58'
А. Гасилин
23'
С. Поповицкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Амкал - Зоркий
ГОЛ!
О. Дражжук
8:7
Пенальти не реализован!
Д. Бобков
ГОЛ!
И. Шурыгин
7:7
ГОЛ!
С. Шаулухов
6:7
ГОЛ!
Э. Товмасян
6:6
ГОЛ!
Р. Имаев
5:6
ГОЛ!
Прокоп
5:5
ГОЛ!
С. Керимов
4:5
ГОЛ!
А. Левшук
4:4
Пенальти не реализован!
Д. Бескоровайный
ГОЛ!
Д. Кузькин
3:4
ГОЛ!
Д. Деметрадзе
2:4
ГОЛ!
Чужой
2:3
ГОЛ!
И. Ферапонтов
1:3
Пенальти не реализован!
А. Гасилин
ГОЛ!
С. Поповицкий
1:2
ГОЛ!
Г. Эль Классико
1:1
ГОЛ!
Н. Сладков
0:1
Замена
Г. Эль Классико
️️️️
В. Маврин
90'
+3
83'
Желтая карточка
Н. Сладков
78'
Желтая карточка
А. Логвинов
78'
Замена
И. Ферапонтов
️️️️
Н. Босенков
Замена
Чужой
️️️️
Сибскана
76'
Замена
М. Крапивников
️️️️
В. Блатов
75'
74'
Желтая карточка
С. Поповицкий
Замена
Д. Кузькин
️️️️
С. Киряков
69'
64'
Замена
Д. Бескоровайный
️️️️
А. Герасимов
ГОЛ! 1:1!
А. Гасилин
Пас отдал
Прокоп
58'
Желтая карточка
В. Маврин
56'
Желтая карточка
А. Левшук
45'
Желтая карточка
С. Киряков
33'
26'
Желтая карточка
Д. Деметрадзе
23'
ГОЛ! 0:1!
С. Поповицкий
Пас отдал
С. Шаулухов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкал
81
Александр Маменко
ВР
98
Илья Шурыгин
ЛЗ
77
Сергей Киряков
ЦЗ
6
Эрик Товмасян
ЦЗ
99
Арсений Левшук
ПЗ
7
Василий Маврин
ЦП
10
Сибскана
ЦП
69
Прокоп
АП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
22
Виктор Блатов
ЦФ
23
Олег Дражжук
ЦФ
Главный тренер
Денис Зубко
Зоркий
35
Андрей Данилов
ВР
66
Султан Шаулухов
ЛЗ
27
Дмитрий Бобков
ЦЗ
44
Руслан Имаев
ЦЗ
96
Алексей Логвинов
ПЗ
9
Максим Мельниченко
ЛВ
77
Дато Деметрадзе
ОП
23
Николай Сладков
ОП
97
Никита Босенков
АП
93
Алексей Герасимов
ПВ
20
Сергей Поповицкий
ЦФ
Амкал
911
Федор Маслов
ВР
23
Дмитрий Кузькин
ПЗ
96
Чужой
ЛВ
9
Михаил Крапивников
ЦП
11
Антон Кленов
ЦП
4
Никита Куриленко
ЦП
8
Герман Эль Классико
ЦП
Зоркий
1
Максим Михалев
ВР
5
Амин Сулебанов
ПЗ
25
Артем Игнатов
ЦП
7
Саид Керимов
АП
75
Илья Ферапонтов
ПВ
17
Денис Бескоровайный
ПВ
4-2-1-3
81
Маменко
98
Шурыгин
77
Киряков
6
Товмасян
99
Левшук
7
Маврин
10
Сибскана
69
Прокоп
23
Дражжук
22
Блатов
19
Гасилин
4-2-3-1
35
Данилов
96
Логвинов
27
Бобков
44
Имаев
66
Шаулухов
77
Деметрадзе
23
Сладков
93
Герасимов
97
Босенков
9
Мельниченко
20
Поповицкий
10
Сибскана
96
Чужой
96
Чужой
10
Сибскана
77
Киряков
23
Кузькин
23
Кузькин
77
Киряков
22
Блатов
9
Крапивников
9
Крапивников
22
Блатов
7
Маврин
8
Герман Эль Классико
8
Герман Эль Классико
7
Маврин
97
Босенков
75
Ферапонтов
75
Ферапонтов
97
Босенков
93
Герасимов
17
Бескоровайный
17
Бескоровайный
93
Герасимов
Остались в запасе
Амкал
Зоркий
911
Федор Маслов
ВР
11
Антон Кленов
ЦП
4
Никита Куриленко
ЦП
Главный тренер
Денис Зубко
1
Максим Михалев
ВР
5
Амин Сулебанов
ПЗ
25
Артем Игнатов
ЦП
7
Саид Керимов
АП
Остались в запасе
911
Федор Маслов
ВР
11
Антон Кленов
ЦП
4
Никита Куриленко
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Михалев
ВР
5
Амин Сулебанов
ПЗ
25
Артем Игнатов
ЦП
7
Саид Керимов
АП
Главный тренер
Денис Зубко
Статистика матча Амкал - Зоркий
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Амкал
Россия. Кубок, 4 раунд
Амкал
1 : 2
25.09.2025
Енисей
Россия. Кубок, 3 раунд
Амкал
2 : 1
11.09.2025
Салют
Россия. Кубок, 2 раунд
Калуга
0 : 1
19.08.2025
Амкал
Россия. Кубок, 1 раунд
Амкал
3 : 1
05.08.2025
Квант
Россия. Кубок, 4 раунд
Амкал
0 : 1
26.09.2024
Алания
Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Торпедо-2
0 : 1
12.11.2023
Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Зоркий
1 : 4
04.11.2023
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо Киров
1 : 0
29.10.2023
Зоркий
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Зоркий
1 : 2
21.10.2023
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо СПб
0 : 1
15.10.2023
Зоркий
Информация о матче
Стадион:
Спортгородок в Лужниках
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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