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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир - Тунис
Алжир - Тунис: обзор матча 20 июня 2023
Алжир
20.06.2023, вторник, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Тунис
38'
Р. Марез (П)
13'
М. Тальби
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Алжир - Тунис
Желтая карточка
Х. Абделли
90'
+6
Замена
Х. Абделли
️️️️
Ф. Шаиби
85'
76'
Замена
А. Слимане
️️️️
А. Меджбри
76'
Замена
М. Бен Уанес
️️️️
Э. Ахури
Замена
М. Амура
️️️️
С. Бенрахма
74'
Замена
М. Лери
️️️️
К. Ван Ден Керхоф
74'
70'
Замена
М. Дрегер
️️️️
В. Кечрида
Замена
У. Ауа
️️️️
И. Слимани
59'
Замена
Б. Бунеджах
️️️️
Р. Зерруки
59'
Желтая карточка
Р. Зерруки
47'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Марез
38'
31'
Желтая карточка
А. Абди
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Тальби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алжир
1
Мустафа Зегба
ВР
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Ахмед Туба
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ЦП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
10
Фарез Шаиби
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
13
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Джамел Белмади
Тунис
16
Аймен Дамен
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
4
Яссин Мерья
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
21
Вайди Кечрида
ПЗ
20
Ян Валери
ПЗ
14
Эсса Лайдуни
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
10
Аннибал Меджбри
АП
7
Элиас Ахури
ПВ
27
Иссам Жебали
ЦФ
Главный тренер
Жалел Кадри
Алжир
16
Уссама Бенбут
ВР
13
Джауэн Хаджам
ЛЗ
0
Айтем Лусиф
ЦЗ
0
Oussama Chita
ЦП
0
Харис Белькебла
ЦП
8
Уссем Ауа
ЦП
17
Химад Абделли
АП
0
Мехди Лери
ПВ
22
Бадредин Буанани
ПВ
5
Зинеддин Белаид
ЦФ
9
Багдад Бунеджах
ЦФ
11
Мохамед Амура
ЦФ
Тунис
1
Муез Хассен
ВР
22
Бешир Бен Саид
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
20
Мохамед Дрегер
ПЗ
25
Анис Слимане
ЦП
3-4-2-1
1
Зегба
4
Тугаи
2
Манди
4
Туба
3
Ван Ден Керхоф
10
Шаиби
6
Зерруки
19
Бенталеб
10
Бенрахма
7
Марез
13
Слимани
3-2-2-2-1
16
Дамен
21
Кечрида
4
Мерья
3
Тальби
20
Валери
2
Абди
14
Лайдуни
5
Бен Ромдан
7
Ахури
10
Меджбри
27
Жебали
13
Слимани
8
Ауа
8
Ауа
13
Слимани
10
Шаиби
17
Абделли
17
Абделли
10
Шаиби
3
Ван Ден Керхоф
0
Лери
0
Лери
3
Ван Ден Керхоф
6
Зерруки
9
Бунеджах
9
Бунеджах
6
Зерруки
10
Бенрахма
11
Амура
11
Амура
10
Бенрахма
7
Ахури
12
Бен Уанес
12
Бен Уанес
7
Ахури
21
Кечрида
20
Дрегер
20
Дрегер
21
Кечрида
10
Меджбри
25
Слимане
25
Слимане
10
Меджбри
Остались в запасе
Алжир
Тунис
16
Уссама Бенбут
ВР
13
Джауэн Хаджам
ЛЗ
0
Айтем Лусиф
ЦЗ
0
Oussama Chita
ЦП
0
Харис Белькебла
ЦП
22
Бадредин Буанани
ПВ
5
Зинеддин Белаид
ЦФ
Главный тренер
Джамел Белмади
1
Муез Хассен
ВР
22
Бешир Бен Саид
ВР
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
Главный тренер
Жалел Кадри
Остались в запасе
16
Уссама Бенбут
ВР
13
Джауэн Хаджам
ЛЗ
0
Айтем Лусиф
ЦЗ
0
Oussama Chita
ЦП
0
Харис Белькебла
ЦП
22
Бадредин Буанани
ПВ
5
Зинеддин Белаид
ЦФ
Остались в запасе
1
Муез Хассен
ВР
22
Бешир Бен Саид
ВР
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
Главный тренер
Джамел Белмади
Главный тренер
Жалел Кадри
Статистика матча Алжир - Тунис
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
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