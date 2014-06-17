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Чемпионат мира по футболу 2026
Бельгия - Алжир
Бельгия - Алжир: обзор матча 17 июня 2014
Бельгия
17.06.2014, вторник, 20:00
Чемпионат мира, группа H, 1 тур
2 : 1
Завершен
Алжир
70'
М. Феллайни
78'
Д. Мертенс
23'
С. Фегули (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Алжир
83'
Замена
Н. Гилас
️️️️
К. Меджани
ГОЛ! 2:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
Э. Азар
78'
71'
Замена
М. Ласен
️️️️
Р. Марез
ГОЛ! 1:1!
М. Феллайни
Пас отдал
К. Де Брюйне
70'
65'
Замена
И. Слимани
️️️️
Э. Судани
Замена
М. Феллайни
️️️️
М. Дембеле
64'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Лукаку
57'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Н. Шадли
46'
34'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
23'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Фегули
Желтая карточка
Я. Вертонген
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Ян Вертонген
ЛЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
19
Мусса Дембеле
ОП
6
Аксель Витсель
ОП
7
Кевин Де Брюйне
АП
22
Насер Шадли
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Алжир
23
Раис М'Боли
ВР
3
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
2
Маджид Бугерра
(К)
ЦЗ
22
Мехди Мостефа-Сбаа
ПЗ
10
Софиан Фегули
ОП
12
Карл Меджани
ОП
19
Сафир Таидер
ЦП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
15
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
0
Сэмми Боссут
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
0
Энтони Ванден Борре
ПЗ
8
Маруан Феллайни
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Алжир
16
Мохамед Земмамучи
ВР
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Эссаид Белкалем
ЦЗ
18
Абделмумен Джабу
ЛП
8
Мехди Ласен
ЦП
7
Хассан Йебда
ЦП
11
Ясин Браими
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
13
Ислам Слимани
ЦФ
4-2-3-1
1
Куртуа
5
Вертонген
15
ван Бюйтен
4
Компани
2
Алдервейрелд
19
Дембеле
6
Витсель
10
Азар
7
Де Брюйне
22
Шадли
9
Лукаку
4-2-2-1-1
23
М'Боли
22
Мостефа-Сбаа
5
Халлиш
2
Бугерра
3
Гулам
10
Фегули
12
Меджани
19
Таидер
19
Бенталеб
7
Марез
15
Судани
19
Дембеле
8
Феллайни
8
Феллайни
19
Дембеле
9
Лукаку
17
Ориги
17
Ориги
9
Лукаку
22
Шадли
14
Мертенс
14
Мертенс
22
Шадли
7
Марез
8
Ласен
8
Ласен
7
Марез
12
Меджани
9
Гилас
9
Гилас
12
Меджани
15
Судани
13
Слимани
13
Слимани
15
Судани
Остались в запасе
Бельгия
Алжир
12
Симон Миньоле
ВР
0
Сэмми Боссут
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
0
Энтони Ванден Борре
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
16
Мохамед Земмамучи
ВР
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Эссаид Белкалем
ЦЗ
18
Абделмумен Джабу
ЛП
7
Хассан Йебда
ЦП
11
Ясин Браими
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
0
Сэмми Боссут
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
0
Энтони Ванден Борре
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
Остались в запасе
16
Мохамед Земмамучи
ВР
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Эссаид Белкалем
ЦЗ
18
Абделмумен Джабу
ЛП
7
Хассан Йебда
ЦП
11
Ясин Браими
ЦП
Главный тренер
Марк Вилмотс
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Бельгия - Алжир
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
3 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Информация о матче
Главный судья:
Марко Родригес Морено
(Мехико)
Стадион:
Минейран
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