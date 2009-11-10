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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал - Алькоркон
Реал - Алькоркон: обзор матча 10 ноября 2009
Реал
10.11.2009, вторник, 22:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Алькоркон
84'
Р. ван дер Ваарт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Алькоркон
ГОЛ! 1:0!
Р. ван дер Ваарт
Желтая карточка
Кака
Замена
Марсело
️️️️
Л. Диарра
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
М. Диарра
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Начало матча
Статистика матча Реал - Алькоркон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
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- : -
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Лига чемпионов, Общий этап
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01.11.2026
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11.05.2024
Алькоркон
Информация о матче
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