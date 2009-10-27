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Расписание матчей
Испания. Кубок
Алькоркон - Реал
Алькоркон - Реал: обзор матча 27 октября 2009
Алькоркон
27.10.2009, вторник, 23:55
Испания. Кубок, 1/16 финала
4 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Реал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Алькоркон - Реал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
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1 : 0
30.10.2024
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1 : 1
02.06.2024
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26.05.2024
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Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Санто Доминго
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