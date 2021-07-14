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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Алашкерт - Коннас Куэй
Алашкерт - Коннас Куэй: обзор матча 14 июля 2021
Алашкерт
14.07.2021, среда, 18:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 0
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Коннас Куэй
113'
В. Безекур
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Алашкерт - Коннас Куэй
120'
+1
Замена
H. Owen
️️️️
J. Mullan
Замена
В. Гоме
️️️️
А. Григорян
120'
ГОЛ! 1:0!
В. Безекур
113'
Замена
В. Безекур
️️️️
Д. Хурцидзе
112'
Желтая карточка
Г. Агекян
93'
Замена
Н. Танков
️️️️
Д. Давидян
90'
+3
Замена
Б. Михайлович
️️️️
Джеймс
63'
Замена
Г. Агекян
️️️️
Ж. Эмбалу
63'
62'
Желтая карточка
J. Disney
Желтая карточка
Д. Кадио
53'
Замена
Р. Овсепян
️️️️
А. Глишич
46'
Желтая карточка
А. Глишич
45'
+5
45'
+5
Желтая карточка
J. Insall
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алашкерт
1
Давид Юрченко
ВР
21
Дидье Кадио
ЦЗ
33
Тарон Восканян
ЦЗ
55
Тиаго Камета
ПЗ
5
Джеймс
ЛП
10
Артак Григорян
ОП
17
Артак Едигарян
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
9
Давид Давидян
ПВ
70
Жозе Эмбалу
ЦФ
10
Александар Глишич
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Коннас Куэй
22
Declan Poole
ЦФ
4
Tom Moore
ЦФ
10
Jordan Davies
ЦФ
19
Craig Carl Curran
ЦФ
17
Kris Owens
ЦФ
10
Jamie Insall
ЦФ
8
Callum Morris
ЦФ
14
Jamie Mullan
ЦФ
6
Aeron Edwards
ЦФ
2
John Disney
ЦФ
13
Oliver Byrne
ЦФ
Алашкерт
1
Огнен Чанчаревич
ВР
33
Деян Больевич
ЛЗ
11
Агван Давоян
ЛЗ
7
Вангу Гоме
ОП
9
Румян Овсепян
ЦП
16
Венсан Безекур
АП
77
Григор Агекян
ЦФ
7
Никита Танков
ЦФ
98
Бранко Михайлович
ЦФ
4
Mihailo Jovanović
ЦФ
Коннас Куэй
24
Kai Calderbank-Park
ЦФ
21
Aron Williams
ЦФ
53
Harry Owen
ЦФ
27
Charlie Holland
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Юрченко
21
Кадио
33
Восканян
55
Камета
10
Григорян
5
Джеймс
17
Едигарян
10
Хурцидзе
9
Давидян
10
Глишич
70
Эмбалу
5
8
13
2
6
14
70
Эмбалу
77
Агекян
77
Агекян
70
Эмбалу
9
Давидян
7
Танков
7
Танков
9
Давидян
5
Джеймс
98
Михайлович
98
Михайлович
5
Джеймс
10
Хурцидзе
16
Безекур
16
Безекур
10
Хурцидзе
10
Глишич
9
Овсепян
9
Овсепян
10
Глишич
10
Григорян
7
Гоме
7
Гоме
10
Григорян
14
53
53
14
Остались в запасе
Алашкерт
Коннас Куэй
33
Деян Больевич
ЛЗ
4
Mihailo Jovanović
ЦФ
1
Огнен Чанчаревич
ВР
11
Агван Давоян
ЛЗ
Главный тренер
Александр Григорян
24
Kai Calderbank-Park
ЦФ
21
Aron Williams
ЦФ
27
Charlie Holland
ЦФ
Остались в запасе
33
Деян Больевич
ЛЗ
4
Mihailo Jovanović
ЦФ
1
Огнен Чанчаревич
ВР
11
Агван Давоян
ЛЗ
Остались в запасе
24
Kai Calderbank-Park
ЦФ
21
Aron Williams
ЦФ
27
Charlie Holland
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Алашкерт - Коннас Куэй
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Гандзасар
- : -
30.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Алашкерт
0 : 1
22.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
БКМА Ереван
4 : 1
06.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат
0 : 2
31.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ширак
0 : 1
24.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Алашкерт
5 : 1
16.10.2026
Сюник
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 0
08.07.2026
Балкани
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 2
18.07.2024
Браво
Лига конференций, 1 раунд
Браво
0 : 1
11.07.2024
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 2
20.07.2023
Акурейри
Информация о матче
Стадион:
Алашкерт
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