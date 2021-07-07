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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Коннас Куэй - Алашкерт
Коннас Куэй - Алашкерт: обзор матча 07 июля 2021
Коннас Куэй
07.07.2021, среда, 21:00
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Алашкерт
19'
C. Carl Curran
79'
G. Horan
21'
Д. Хурцидзе
45'
Д. Хурцидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Коннас Куэй - Алашкерт
90'
+14
Замена
Н. Танков
️️️️
Д. Давидян
Желтая карточка
D. Poole
82'
ГОЛ! 2:2!
G. Horan
79'
67'
Замена
А. Глишич
️️️️
Ж. Эмбалу
67'
Замена
А. Едигарян
️️️️
Р. Овсепян
Желтая карточка
C. Carl Curran
65'
Замена
A. Edwards
️️️️
J. Owen
46'
45'
ГОЛ! 1:2!
Д. Хурцидзе
Пас отдал
А. Григорян
21'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хурцидзе
Пас отдал
Ж. Эмбалу
ГОЛ! 1:0!
C. Carl Curran
Пас отдал
J. Mullan
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коннас Куэй
6
Danny Harrison
ЦФ
13
Oliver Byrne
ЦФ
2
John Disney
ЦФ
5
George Horan
ЦФ
15
Danny Holmes
ЦФ
8
Callum Morris
ЦФ
16
James Owen
ЦФ
22
Declan Poole
ЦФ
14
Jamie Mullan
ЦФ
9
Michael Wilde
ЦФ
19
Craig Carl Curran
ЦФ
Алашкерт
1
Огнен Чанчаревич
ВР
33
Деян Больевич
ЛЗ
21
Дидье Кадио
ЦЗ
33
Тарон Восканян
ЦЗ
55
Тиаго Камета
ПЗ
5
Джеймс
ЛП
10
Артак Григорян
ОП
9
Румян Овсепян
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
9
Давид Давидян
ПВ
70
Жозе Эмбалу
ЦФ
Главный тренер
Милан Миланович
Коннас Куэй
10
Jamie Insall
ЦФ
24
Kai Calderbank-Park
ЦФ
14
Max Moore
ЦФ
10
Jordan Davies
ЦФ
17
Kris Owens
ЦФ
21
Aron Williams
ЦФ
6
Aeron Edwards
ЦФ
Алашкерт
1
Давид Юрченко
ВР
7
Вангу Гоме
ОП
17
Артак Едигарян
ЦП
16
Венсан Безекур
АП
4
Mihailo Jovanović
ЦФ
10
Александар Глишич
ЦФ
98
Бранко Михайлович
ЦФ
7
Никита Танков
ЦФ
77
Григор Агекян
ЦФ
5
22
19
9
14
16
4-1-2-2-1
1
Чанчаревич
55
Камета
21
Кадио
33
Восканян
33
Больевич
10
Григорян
9
Овсепян
5
Джеймс
9
Давидян
10
Хурцидзе
70
Эмбалу
16
6
6
16
9
Овсепян
17
Едигарян
17
Едигарян
9
Овсепян
70
Эмбалу
10
Глишич
10
Глишич
70
Эмбалу
9
Давидян
7
Танков
7
Танков
9
Давидян
Остались в запасе
Коннас Куэй
Алашкерт
10
Jamie Insall
ЦФ
24
Kai Calderbank-Park
ЦФ
14
Max Moore
ЦФ
10
Jordan Davies
ЦФ
17
Kris Owens
ЦФ
21
Aron Williams
ЦФ
4
Mihailo Jovanović
ЦФ
7
Вангу Гоме
ОП
16
Венсан Безекур
АП
98
Бранко Михайлович
ЦФ
77
Григор Агекян
ЦФ
1
Давид Юрченко
ВР
Главный тренер
Милан Миланович
Остались в запасе
10
Jamie Insall
ЦФ
24
Kai Calderbank-Park
ЦФ
14
Max Moore
ЦФ
10
Jordan Davies
ЦФ
17
Kris Owens
ЦФ
21
Aron Williams
ЦФ
Остались в запасе
4
Mihailo Jovanović
ЦФ
7
Вангу Гоме
ОП
16
Венсан Безекур
АП
98
Бранко Михайлович
ЦФ
77
Григор Агекян
ЦФ
1
Давид Юрченко
ВР
Главный тренер
Милан Миланович
Статистика матча Коннас Куэй - Алашкерт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 0
08.07.2026
Балкани
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 2
18.07.2024
Браво
Лига конференций, 1 раунд
Браво
0 : 1
11.07.2024
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 2
20.07.2023
Акурейри
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Гандзасар
- : -
30.11.2026
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22.11.2026
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0 : 2
31.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ширак
0 : 1
24.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Алашкерт
5 : 1
16.10.2026
Сюник
Информация о матче
Стадион:
Алашкерт
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