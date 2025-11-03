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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Насаф - Аль-Вахда
Насаф - Аль-Вахда: обзор матча 03 ноября 2025
Насаф
03.11.2025, понедельник, 16:45
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 4 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Вахда
42'
S. Bakhromov
52'
F. Inyeka Ogbu
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Насаф - Аль-Вахда
Завершен
90'
+4'
78'
Желтая карточка
Жадсом Силва
77'
Желтая карточка
Браима Диарра
Замена
S. Nurulloev
️️️️➡️️
Стефан Чолович
76'
Желтая карточка
Стефан Чолович
71'
Замена
️️️️➡️️
Драган Черан
67'
Замена
Ойбек Бозоров
️️️️➡️️
Adenis Shala
66'
Замена
Игорь Голбан
️️️️➡️️
Голиб Гайбуллаев
66'
60'
Замена
️️️️➡️️
Бернарду Фолья
Желтая карточка
Голиб Гайбуллаев
52'
52'
ГОЛ! 1:1!
Favour Inyeka Ogbu
Пас отдал
Душан Тадич
45'
+4'
ГОЛ! 1:0!
Sardorbek Bakhromov
42'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насаф
35
Абдулвохид Нематов
ВР
13
Шерзод Насруллаев
ЛЗ
5
Голиб Гайбуллаев
ЦЗ
2
Алибек Давронов
ЦЗ
24
Sardorbek Bakhromov
ЦЗ
8
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
19
Стефан Чолович
ЦП
14
Шароф Мухитдинов
АП
7
Adenis Shala
ЦФ
10
Драган Черан
(К)
ЦФ
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
Главный тренер
Рузикул Бердиев
Аль-Вахда
1
Mohamed Hasan Alshamsi
(К)
ВР
3
Lucas Pimenta
ЦЗ
5
Alaeddine Zouhir
ЦЗ
30
Favour Inyeka Ogbu
ЦЗ
25
Жадсом Силва
ОП
6
Мохаммад Горбани
ОП
22
Бернарду Фолья
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
19
Rúben Amaral
ЦП
10
Душан Тадич
ЛВ
11
Facundo Kruspzky
ЦФ
Насаф
82
Asilbek Numonov
ВР
1
Oleksandr Vorobey
ВР
22
Игорь Голбан
ЦЗ
55
Diyorbek Abdunazarov
ЦЗ
33
Bakhodir Khalilov
ЦЗ
28
Шухрат Мухаммадиев
ПЗ
17
S. Nurulloev
ЦП
77
Ойбек Бозоров
ЛВ
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
Аль-Вахда
26
Hazaa Ammar
ВР
36
Zayed Ahmed
ВР
60
Бадер Абаэльазиз
ЛЗ
32
Guga
ЦЗ
2
Mansour Saleh
ЦЗ
68
Mohamed Ali Hussain Abdulla Alobaidi
ЦЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
80
Abdullah Abdulqader
ЦП
8
Mohamed Abdalla
ЦП
15
Mobin Dehghan
ЦП
7
Кайо Канедо
ЦФ
38
Arnau Pradas
ЦФ
3-2-1-1-3
35
Нематов
5
Гайбуллаев
2
Давронов
24
13
Насруллаев
8
Абдирахматов
19
Чолович
14
Мухитдинов
18
Норчаев
10
Черан
7
3-2-3-1-1
1
3
5
30
25
Силва
6
Горбани
22
Фолья
94
Диарра
19
10
Тадич
11
5
Гайбуллаев
22
Голбан
22
Голбан
5
Гайбуллаев
19
Чолович
17
17
19
Чолович
7
77
Бозоров
77
Бозоров
7
Остались в запасе
Насаф
Аль-Вахда
82
Asilbek Numonov
ВР
1
Oleksandr Vorobey
ВР
55
Diyorbek Abdunazarov
ЦЗ
33
Bakhodir Khalilov
ЦЗ
28
Шухрат Мухаммадиев
ПЗ
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
Главный тренер
Рузикул Бердиев
26
Hazaa Ammar
ВР
36
Zayed Ahmed
ВР
60
Бадер Абаэльазиз
ЛЗ
32
Guga
ЦЗ
2
Mansour Saleh
ЦЗ
68
Mohamed Ali Hussain Abdulla Alobaidi
ЦЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
80
Abdullah Abdulqader
ЦП
8
Mohamed Abdalla
ЦП
15
Mobin Dehghan
ЦП
7
Кайо Канедо
ЦФ
38
Arnau Pradas
ЦФ
Остались в запасе
82
Asilbek Numonov
ВР
1
Oleksandr Vorobey
ВР
55
Diyorbek Abdunazarov
ЦЗ
33
Bakhodir Khalilov
ЦЗ
28
Шухрат Мухаммадиев
ПЗ
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
Остались в запасе
26
Hazaa Ammar
ВР
36
Zayed Ahmed
ВР
60
Бадер Абаэльазиз
ЛЗ
32
Guga
ЦЗ
2
Mansour Saleh
ЦЗ
68
Mohamed Ali Hussain Abdulla Alobaidi
ЦЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
80
Abdullah Abdulqader
ЦП
8
Mohamed Abdalla
ЦП
15
Mobin Dehghan
ЦП
7
Кайо Канедо
ЦФ
38
Arnau Pradas
ЦФ
Главный тренер
Рузикул Бердиев
Статистика матча Насаф - Аль-Вахда
3
2
Всего ударов по воротам
8
19
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
18
6
Офсайды
1
0
Количество передач
477
518
Сейвы
6
1
Точность передач %
77
77
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Информация о матче
Главный судья:
Халед Салех Аль-Тураис
(Эр-Рияд)
Стадион:
Markaziy Stadium Qarshi, Qarshi
Посещаемость:
3255
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0 : 0
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Узбекистан. Суперлига, 10 тур
Пахтакор
2 : 2
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