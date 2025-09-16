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Аль-Хиляль - Аль-Духаиль: обзор матча 16 сентября 2025

Аль-Хиляль
16.09.2025, вторник, 21:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 1 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Духаиль
57' Д. Нуньес 67' Т. Эрнандес
37' А. Бульбина
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Аль-Хиляль - Аль-Духаиль
Завершен
90' +3
Желтая карточка
Luiz Junior
Замена
Али Ладжами ️️️️➡️️ Малком
81'
Замена
Мохамед Канно ️️️️➡️️ Салем Аль-Давсари
81'
78'
Замена
Султан Аль-Брейк ️️️️➡️️ Юссуф Сабали
ГОЛ! 2:1! Тео Эрнандес
67'
Замена
Кайо Сезар ️️️️➡️️ Маркос Леонардо
66'
ГОЛ! 1:1! Дарвин Нуньес
Пас отдал Хамад Аль-Ями
57'
Замена
Дарвин Нуньес ️️️️➡️️ Хассан Тамбакти
46'
46'
Замена
Ибраима Бамба ️️️️➡️️ Жан-Чарльз Кастеллетто
44'
Замена
Luiz Junior ️️️️➡️️ Карим Будиаф
Замена
Хамад Аль-Ями ️️️️➡️️ Жоау Канселу
40'
37'
ГОЛ! 0:1! Адиль Бульбина
Пас отдал Юссуф Сабали
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
1
Яссин Буну
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
16
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
10
Малком
ПВ
9
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аль-Духаиль
1
Салах Закария
ВР
14
Хомам Ахмед
ЛЗ
5
Бассам аль-Рави
(К) ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
17
Юссуф Сабали
ПЗ
4
Yousef Ayman
ЦП
12
Карим Будиаф
ЦП
19
Бенжамен Бурижо
ЦП
10
Луис Альберто
АП
77
Адиль Бульбина
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Джамел Белмади
Аль-Хиляль
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
25
Mathieu Patouillet
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
3
Али аль-Булеахи
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
23
Мохамед Канно
ЦП
89
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
37
Кайо Сезар
ПВ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Аль-Духаиль
96
Amir Hassan
ВР
30
Bautista Burke
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
14
Ghanem Al Minhali
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ОП
15
Luiz Junior
ЦП
45
Mohamed Abdelaziz
ЦП
20
A. Alahrak
ЦФ
81
Тахсин Джамшид
ЦФ
25
Mubark Shanan
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Буну
19
Эрнандес
87
Тамбакти
4
Акчичек
16
Аль-Давсари
8
Невеш
20
Канселу
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
10
Малком
9
Леонардо
4-3-1-2
1
Закария
17
Сабали
5
аль-Рави
21
Кастеллетто
14
Ахмед
4
12
Будиаф
19
Бурижо
10
Альберто
9
Пентек
77
Бульбина
10
Малком
78
Ладжами
78
Ладжами
10
Малком
20
Канселу
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
20
Канселу
29
Аль-Давсари
23
Канно
23
Канно
29
Аль-Давсари
9
Леонардо
37
Сезар
37
Сезар
9
Леонардо
87
Тамбакти
9
Нуньес
9
Нуньес
87
Тамбакти
17
Сабали
18
Аль-Брейк
18
Аль-Брейк
17
Сабали
21
Кастеллетто
22
Бамба
22
Бамба
21
Кастеллетто
12
Будиаф
15
15
12
Будиаф
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Духаиль
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
25
Mathieu Patouillet
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
3
Али аль-Булеахи
ЦЗ
89
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
96
Amir Hassan
ВР
30
Bautista Burke
ВР
14
Ghanem Al Minhali
ЦЗ
45
Mohamed Abdelaziz
ЦП
20
A. Alahrak
ЦФ
81
Тахсин Джамшид
ЦФ
25
Mubark Shanan
ЦФ
Главный тренер
Джамел Белмади
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
25
Mathieu Patouillet
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
3
Али аль-Булеахи
ЦЗ
89
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Остались в запасе
96
Amir Hassan
ВР
30
Bautista Burke
ВР
14
Ghanem Al Minhali
ЦЗ
45
Mohamed Abdelaziz
ЦП
20
A. Alahrak
ЦФ
81
Тахсин Джамшид
ЦФ
25
Mubark Shanan
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Джамел Белмади
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Духаиль
2
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
10
9
Офсайды
3
1
Количество передач
643
380
Сейвы
0
3
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Информация о матче
Главный судья:
Шон Эванс
Стадион:
Киндом Арена
Посещаемость:
18802
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