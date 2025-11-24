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Аль-Ахли - Шарджа: обзор матча 24 ноября 2025

Аль-Ахли
24.11.2025, понедельник, 21:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 5 тур
0 : 1
Завершен
Шарджа
81' O. Camara
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Аль-Ахли - Шарджа
Завершен
90' +4
Замена
Владимир Прийович ️️️️➡️️ Халед Эбрахейм
Желтая карточка
Эдуар Менди
90' +2
Гол отменен - офсайд
Зияд Мубарак Аль-Джоани
90'
90'
+7'
Желтая карточка
Матеус Гонсалвеш
85'
Замена
Франк Кессье ️️️️➡️️ Салех Абу Аль-Шамат
83'
81'
ГОЛ! 0:1! Ousmane Camara
Пас отдал Luan Pereira
Замена
Айван Тони ️️️️➡️️ Фаxад Аль-Рашиди
76'
69'
Замена
Ousmane Camara ️️️️➡️️ Рей Манай
68'
Травма
Чо Ю-Мин
Замена
Матеус Гонсалвеш ️️️️➡️️ Рияд Марез
64'
Замена
Галено ️️️️➡️️ Энцо Мийо
64'
Замена
Закария Хавсави ️️️️➡️️ Мохамед Абдулрахман
64'
Травма
Мохамед Абдулрахман
63'
58'
Замена
Feta Fetai ️️️️➡️️ Маджид Рашид
58'
Замена
Игор Коронадо ️️️️➡️️ Firas Ben Al Arbi
54'
Желтая карточка
Маджид Рашид
Желтая карточка
Энцо Мийо
52'
45' +3
Желтая карточка
Luan Pereira
45'
+3'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
10
Энцо Мийо
ЦП
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
7
Рияд Марез
(К) ПВ
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Шарджа
40
Adel Al Hosani
ВР
4
Shahin Abdulrahman
(К) ЦЗ
20
Чо Ю-Мин
ЦЗ
22
Marcus Meloni
ЦЗ
11
Luan Pereira
ЦЗ
19
Халед Эбрахейм
ПЗ
24
Маджид Рашид
ОП
6
Majed Suroor
ЦП
10
Firas Ben Al Arbi
ЦП
27
Биро
ПВ
9
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
ВР
62
Абдулла Абдо
ВР
2
Закария Хавсави
ЛЗ
60
Yazan Madani
ЦЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
6
Валентен Атангана
ОП
14
Эйд Аль-Муваллад
ОП
79
Франк Кессье
ЦП
13
Галено
ЛВ
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Шарджа
26
Darwish bin Habib
ВР
17
Mayed Mohsin
ВР
33
Владимир Прийович
ЛАЗ
5
Maro Katinić
ЦЗ
18
Abdullah Ghanim
ЦЗ
44
David Petrovic
ЦЗ
3
Al Hassan Saleh
ЦЗ
8
Gerónimo Poblete
ЦП
23
Feta Fetai
ЦП
30
Ousmane Camara
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Аль-Санби
29
Абдулрахман
5
3
Ибаньес
32
Дамс
30
Аль-Джоани
10
Мийо
47
Абу Аль-Шамат
7
Марез
97
Аль-Рашиди
9
Аль-Бурайкан
3-3-2-1-1
40
20
Ю-Мин
22
11
19
Эбрахейм
24
Рашид
4
6
10
27
Биро
9
Манай
29
Абдулрахман
2
Хавсави
2
Хавсави
29
Абдулрахман
47
Абу Аль-Шамат
79
Кессье
79
Кессье
47
Абу Аль-Шамат
10
Мийо
13
Галено
13
Галено
10
Мийо
7
Марез
20
Гонсалвеш
20
Гонсалвеш
7
Марез
97
Аль-Рашиди
17
Тони
17
Тони
97
Аль-Рашиди
19
Эбрахейм
33
Прийович
33
Прийович
19
Эбрахейм
24
Рашид
23
23
24
Рашид
9
Манай
30
30
9
Манай
10
77
Коронадо
77
Коронадо
10
Остались в запасе
Аль-Ахли
Шарджа
16
Эдуар Менди
ВР
62
Абдулла Абдо
ВР
60
Yazan Madani
ЦЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
6
Валентен Атангана
ОП
14
Эйд Аль-Муваллад
ОП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
26
Darwish bin Habib
ВР
17
Mayed Mohsin
ВР
5
Maro Katinić
ЦЗ
18
Abdullah Ghanim
ЦЗ
44
David Petrovic
ЦЗ
3
Al Hassan Saleh
ЦЗ
8
Gerónimo Poblete
ЦП
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Остались в запасе
16
Эдуар Менди
ВР
62
Абдулла Абдо
ВР
60
Yazan Madani
ЦЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
6
Валентен Атангана
ОП
14
Эйд Аль-Муваллад
ОП
Остались в запасе
26
Darwish bin Habib
ВР
17
Mayed Mohsin
ВР
5
Maro Katinić
ЦЗ
18
Abdullah Ghanim
ЦЗ
44
David Petrovic
ЦЗ
3
Al Hassan Saleh
ЦЗ
8
Gerónimo Poblete
ЦП
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Милош Милоевич
Статистика матча Аль-Ахли - Шарджа
3
4
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
ВАР
1
0
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
13
Офсайды
3
2
Количество передач
421
270
Сейвы
1
2
Точность передач %
78
68
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Информация о матче
Главный судья:
Ильгиз Танташев (Бухара)
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
Посещаемость:
18117
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Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
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3 : 0
16.05.2026
Аль-Холуд
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Шарджа
3 : 1
15.05.2026
Хаур-Факкан
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Таавун
1 : 2
11.05.2026
Аль-Ахли
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Аль-Батаих
0 : 0
10.05.2026
Шарджа
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Халидж
1 : 4
20.05.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Ахли
3 : 0
16.05.2026
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Таавун
1 : 2
11.05.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Ахли
3 : 1
06.05.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
ОАЭ. Первый дивизион, 26 тур
Шарджа
3 : 1
15.05.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Первый дивизион, 25 тур
Аль-Батаих
0 : 0
10.05.2026
Шарджа
ОАЭ. Первый дивизион, 24 тур
Шарджа
0 : 5
06.05.2026
Аль-Айн
ОАЭ. Первый дивизион, 23 тур
Шарджа
0 : 2
23.04.2026
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Банияс
1 : 1
10.04.2026
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