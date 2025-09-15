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Аль-Ахли - Насаф: обзор матча 15 сентября 2025

Аль-Ахли
15.09.2025, понедельник, 21:15
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 1 тур
4 : 2
Завершен
Насаф
65' Э. Мийо 68' Э. Мийо 90+4' Р. Марез 90+15' M. Sulaiman Bakor
34' Х. Норчаев 41' Х. Норчаев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Аль-Ахли - Насаф
Завершен
ГОЛ! 4:2! Mohammed Sulaiman Bakor
Пас отдал Салех Абу Аль-Шамат
90' +15
90' +13
Красная карточка
Алибек Давронов
ГОЛ! 3:2! Рияд Марез
Пас отдал Маттео Дамс
90' +4
84'
Замена
Юсуф Отубанжо ️️️️➡️️ Хусаин Норчаев
Замена
Мохамед Абдулрахман ️️️️➡️️ Энцо Мийо
84'
84'
Замена
Жавохир Сидиков ️️️️➡️️ Умар Эшмуродов
75'
Замена
Шароф Мухитдинов ️️️️➡️️ Ойбек Бозоров
ГОЛ! 2:2! Энцо Мийо
68'
ГОЛ! 1:2! Энцо Мийо
65'
Желтая карточка
Энцо Мийо
63'
Замена
Салех Абу Аль-Шамат ️️️️➡️️ Зияд Мубарак Аль-Джоани
62'
Замена
Валентен Атангана ️️️️➡️️ Али Маджраши
62'
Желтая карточка
Рожер Ибаньес
48'
47'
Желтая карточка
Sardorbek Bakhromov
Замена
Mohammed Sulaiman Bakor ️️️️➡️️ Фирас Аль-Бурайкан
46'
Замена
Матеус Гонсалвеш ️️️️➡️️ Мерих Демирал
46'
41'
ГОЛ! 0:2! Хусаин Норчаев
Пас отдал Ойбек Бозоров
34'
ГОЛ! 0:1! Хусаин Норчаев
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
(К) ВР
32
Маттео Дамс
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
10
Энцо Мийо
ЦП
79
Франк Кессье
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Насаф
35
Абдулвохид Нематов
ВР
13
Шерзод Насруллаев
ЛЗ
2
Алибек Давронов
ЦЗ
24
Sardorbek Bakhromov
ЦЗ
22
Игорь Голбан
ЦЗ
5
Голиб Гайбуллаев
ЦЗ
92
Умар Эшмуродов
(К) ЦЗ
6
Murodbek Rahmatov
ЦЗ
19
Стефан Чолович
ЦП
77
Ойбек Бозоров
ЛВ
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
Главный тренер
Рузикул Бердиев
Аль-Ахли
62
Абдулла Абдо
ВР
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
80
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
6
Валентен Атангана
ОП
95
A. Fallatah
ЦП
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
Насаф
82
Asilbek Numonov
ВР
1
Oleksandr Vorobey
ВР
33
Bakhodir Khalilov
ЦЗ
55
Diyorbek Abdunazarov
ЦЗ
8
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
28
Шухрат Мухаммадиев
ПЗ
71
Javohir Ubaydullayev
ЦП
17
S. Nurulloev
ЦП
9
Жавохир Сидиков
ЦП
14
Шароф Мухитдинов
АП
20
Юсуф Отубанжо
ЦФ
10
Драган Черан
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Менди
32
Дамс
3
Ибаньес
3
Демирал
27
Маджраши
30
Аль-Джоани
10
Мийо
79
Кессье
7
Марез
9
Аль-Бурайкан
17
Тони
3-2-1-1-1
35
Нематов
5
Гайбуллаев
92
Эшмуродов
6
22
Голбан
13
Насруллаев
19
Чолович
77
Бозоров
18
Норчаев
10
Мийо
29
Абдулрахман
29
Абдулрахман
10
Мийо
9
Аль-Бурайкан
5
5
9
Аль-Бурайкан
27
Маджраши
6
Атангана
6
Атангана
27
Маджраши
30
Аль-Джоани
47
Абу Аль-Шамат
47
Абу Аль-Шамат
30
Аль-Джоани
3
Демирал
20
Гонсалвеш
20
Гонсалвеш
3
Демирал
92
Эшмуродов
9
Сидиков
9
Сидиков
92
Эшмуродов
77
Бозоров
14
Мухитдинов
14
Мухитдинов
77
Бозоров
18
Норчаев
20
Отубанжо
20
Отубанжо
18
Норчаев
Остались в запасе
Аль-Ахли
Насаф
62
Абдулла Абдо
ВР
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
80
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
95
A. Fallatah
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
82
Asilbek Numonov
ВР
1
Oleksandr Vorobey
ВР
33
Bakhodir Khalilov
ЦЗ
55
Diyorbek Abdunazarov
ЦЗ
8
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
28
Шухрат Мухаммадиев
ПЗ
71
Javohir Ubaydullayev
ЦП
17
S. Nurulloev
ЦП
10
Драган Черан
ЦФ
Главный тренер
Рузикул Бердиев
Остались в запасе
62
Абдулла Абдо
ВР
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
80
Абдулела Аль-Хайбари
ЛЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
95
A. Fallatah
ЦП
Остались в запасе
82
Asilbek Numonov
ВР
1
Oleksandr Vorobey
ВР
33
Bakhodir Khalilov
ЦЗ
55
Diyorbek Abdunazarov
ЦЗ
8
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
28
Шухрат Мухаммадиев
ПЗ
71
Javohir Ubaydullayev
ЦП
17
S. Nurulloev
ЦП
10
Драган Черан
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Рузикул Бердиев
Статистика матча Аль-Ахли - Насаф
2
1
1
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
8
17
Офсайды
5
0
Количество передач
575
245
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
64
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Информация о матче
Главный судья:
Ryo Tanimoto, Japan
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
Посещаемость:
20666
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Аль-Ахли
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03.05.2026
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