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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Волгарь - Ахмат
Волгарь - Ахмат: обзор матча 13 марта 2024
Волгарь
13.03.2024, среда, 15:30
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
1 : 2
Завершен
Ахмат
73'
Т. Жамалетдинов
28'
И. Олейников
58'
В. Ильин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - Ахмат
ГОЛ! 1:2!
Т. Жамалетдинов
73'
58'
ГОЛ! 0:2!
В. Ильин
28'
ГОЛ! 0:1!
И. Олейников
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
18
Эрбол Атабаев
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
2
Ясмин Челикович
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
18
Владислав Камилов
ЦП
84
Нене Гбамбле
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Волгарь
71
Даниил Одоевский
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
7
Алексей Павлишин
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
7
Данила Смирнов
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
27
Камило
ОП
7
Лечи Садулаев
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
3-1-2-2-2
81
Смирнов
58
Зуев
88
Обивалин
55
Шляков
17
Анисимов
18
Атабаев
20
Полубояринов
31
Ткачук
57
Кротов
43
Гилязетдинов
17
Лесников
3-2-1-2-2
1
Опарин
75
Гандри
2
Челикович
3
Шатара
40
Уциев
36
Ловат
18
Камилов
84
Гбамбле
19
Олейников
10
Ковачев
98
Ильин
Остались в запасе
Волгарь
Ахмат
71
Даниил Одоевский
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
7
Алексей Павлишин
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
7
Данила Смирнов
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
27
Камило
ОП
7
Лечи Садулаев
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
59
Евгений Харин
ЛВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
7
Алексей Павлишин
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
7
Данила Смирнов
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
27
Камило
ОП
7
Лечи Садулаев
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
59
Евгений Харин
ЛВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Волгарь - Ахмат
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
16
15
Сейвы
6
2
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
5
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
0 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Стадион:
Центральный
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