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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Cибирь
Ахмат - Cибирь: обзор матча 28 ноября 2010
Ахмат
28.11.2010, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Cибирь
6'
Ш. Асильдаров
71'
Т. Чижек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Cибирь
Желтая карточка
В. Шумуликоски
Замена
Тиуи
️️️️
Э. Бракамонте
Замена
А. Ойеволе
️️️️
Р. Каньяс
Замена
Х. Карлос Арсэ
️️️️
А. Кацаев
ГОЛ! 1:1!
Т. Чижек
Желтая карточка
А. Антипенко
Желтая карточка
А. Аравин
Замена
Т. Чижек
️️️️
И. Шевченко
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
М. Астафьев
Замена
А. Феррейра
️️️️
С. Омельянчук
10'
Желтая карточка
И. Шевченко
Желтая карточка
Э. Бракамонте
10'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Асильдаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
6
Леван Гвазава
ЦП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
2
Алексей Аравин
ЛЗ
83
Стив
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
88
Рохер Каньяс
ЦП
5
Величе Шумуликоски
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
19
Александр Антипенко
ЦФ
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
17
Хуан Карлос Арсэ
ПП
28
Тиуи
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Cибирь
16
Максим Елисеев
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
23
Леонид Зуев
АП
52
Евгений Зиновьев
ПП
4-4-2
31
Годзюр
33
Ятченко
8
Омельянчук
5
Эдиев
40
Уциев
20
Кобенко
6
Гвазава
25
Эссаме
10
Кацаев
19
Бракамонте
9
Асильдаров
4-4-2
1
Солосин
3
Молош
2
Аравин
4
Выходил
83
Стив
4
Астафьев
88
Каньяс
5
Шумуликоски
21
Галиулин
19
Антипенко
99
Шевченко
8
Омельянчук
5
Феррейра
5
Феррейра
8
Омельянчук
10
Кацаев
17
Арсэ
17
Арсэ
10
Кацаев
19
Бракамонте
28
Тиуи
28
Тиуи
19
Бракамонте
88
Каньяс
58
Ойеволе
58
Ойеволе
88
Каньяс
99
Шевченко
22
Чижек
22
Чижек
99
Шевченко
4
Астафьев
52
Зиновьев
52
Зиновьев
4
Астафьев
Остались в запасе
Ахмат
Cибирь
35
Сослан Джанаев
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
16
Максим Елисеев
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
23
Леонид Зуев
АП
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
16
Максим Елисеев
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
23
Леонид Зуев
АП
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Статистика матча Ахмат - Cибирь
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
О.Хачатуров (Ростов-на-Дону)
В.Булыгин (Волгоград)
Делегат:
А.Бутенко (Москва)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Теннис" 13:40 (прямая)
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