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РПЛ 2026/2027
Торпедо - Ахмат
Торпедо - Ахмат: обзор матча 06 мая 2023
Торпедо
06.05.2023, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 5
Завершен
Ахмат
74'
И. Стефанович
12'
Д. Тодорович
19'
М. Конате
38'
В. Камилов
77'
М. Конате
90'
Г. Агаларов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Ахмат
90'
ГОЛ! 1:5!
Г. Агаларов
Пас отдал
А. Трошечкин
88'
Замена
М. Якуев
️️️️
В. Карапузов
87'
Замена
И. Черняк
️️️️
З. Диванович
Желтая карточка
Д. Караев
81'
Желтая карточка
И. Савич
81'
80'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
М. Конате
77'
ГОЛ! 1:4!
М. Конате
Пас отдал
З. Диванович
ГОЛ! 1:3!
И. Стефанович
Пас отдал
М. Турищев
74'
70'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
А. Швец
Замена
А. Орехов
️️️️
М. Каймаков
67'
Замена
М. Турищев
️️️️
Андре
66'
Желтая карточка
Р. Юзепчук
53'
Замена
Д. Караев
️️️️
И. Лебеденко
46'
46'
Замена
В. Ильин
️️️️
Н. Гбамбле
Желтая карточка
И. Лебеденко
45'
+2
38'
ГОЛ! 0:3!
В. Камилов
19'
ГОЛ! 0:2!
М. Конате
Пас отдал
Д. Тодорович
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тодорович
Пас отдал
В. Карапузов
9'
Желтая карточка
А. Швец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
6
Игор Савич
ОП
97
Марио Чурич
ОП
10
Михаил Каймаков
ЦП
23
Илья Стефанович
ЦФ
21
Андре
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
84
Нене Гбамбле
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
90
Боян Роганович
ЛЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
11
Жажа
ПВ
7
Максим Турищев
ЦФ
39
Максим Данилин
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Ахмат
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
11
Магомед Якуев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
3-2-1-4
23
Бабурин
44
Самсонов
22
Кожемякин
77
Юзепчук
6
Савич
97
Чурич
10
Каймаков
23
Стефанович
10
Лебеденко
10
Рейна
21
Андре
4-1-2-2-1
88
Шелия
4
Быстров
55
Тодорович
13
Семенов
8
Богосавац
24
Диванович
18
Камилов
0
Швец
84
Гбамбле
17
Карапузов
13
Конате
10
Каймаков
27
Орехов
27
Орехов
10
Каймаков
21
Андре
7
Турищев
7
Турищев
21
Андре
10
Лебеденко
10
Караев
10
Караев
10
Лебеденко
17
Карапузов
11
Якуев
11
Якуев
17
Карапузов
0
Швец
5
Трошечкин
5
Трошечкин
0
Швец
24
Диванович
22
Черняк
22
Черняк
24
Диванович
84
Гбамбле
98
Ильин
98
Ильин
84
Гбамбле
13
Конате
25
Агаларов
25
Агаларов
13
Конате
Остались в запасе
Торпедо
Ахмат
16
Виталий Ботнарь
ВР
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
90
Боян Роганович
ЛЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
11
Жажа
ПВ
39
Максим Данилин
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
90
Боян Роганович
ЛЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
11
Жажа
ПВ
39
Максим Данилин
ЦФ
Остались в запасе
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Торпедо - Ахмат
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Игорь Демешко
Дмитрий Семенов
Дополнительные помощники:
VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Алексей Воронцов
Резервный судья:
Артем Смолин
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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