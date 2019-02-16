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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Акхисар Беледиеспор - Анкарагюджю
Акхисар Беледиеспор - Анкарагюджю: обзор матча 16 февраля 2019
Акхисар Беледиеспор
16.02.2019, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Анкарагюджю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акхисар Беледиеспор - Анкарагюджю
Желтая карточка
Ф. Озтюрк
90'
+5
Желтая карточка
О. Айик
90'
Желтая карточка
Жозуэ
65'
52'
Вторая желтая
Б. Джа-Джедже
41'
Желтая карточка
Б. Джа-Джедже
40'
Желтая карточка
Д. Орджилл
Желтая карточка
Сержиньо
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
6
Эдин Цоцалич
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
77
Сержиньо
ЦП
89
Кадир Келеш
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
20
Абдул Сиссоко
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
10
Жозуэ
АП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Анкарагюджю
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
19
Вильфред Мок
ЦП
2
Михал Пождан
ЦП
5
Девер Орджилл
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
4
Райко Ротман
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Анкарагюджю
82
Айдын Карабулут
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
2-5-1-1
99
Озтюрк
6
Цоцалич
88
Османпаша
89
Келеш
7
Барбоза
20
Сиссоко
17
Регаттен
77
Сержиньо
10
Жозуэ
17
Цикалеши
2-2-2
70
Кициу
21
Джа-Джедже
19
Мок
2
Пождан
9
Сако
5
Орджилл
Остались в запасе
Акхисар Беледиеспор
Анкарагюджю
25
Милан Лукач
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
4
Райко Ротман
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
82
Айдын Карабулут
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
25
Милан Лукач
ВР
77
Муса Низам
ЦЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
4
Райко Ротман
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
5
Билал Киса
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Остались в запасе
82
Айдын Карабулут
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Акхисар Беледиеспор - Анкарагюджю
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Акхисар Беледие
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Анкарагюджю
«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
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3
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2023.12.12 13:50
1
Суперкубок Турции. «Галатасарай» минимально победил «Акхисар Беледиеспор»
2019.08.08 06:37
Бывший форвард «Кубани» Селезнев стал игроком «Малаги»
2019.01.10 17:37
2
Селезнев прибыл в Малагу для подписания контракта с клубом Сегунды
2019.01.06 07:14
2
Экс-форвард «Кубани» Селезнев может перейти в «Малагу»
2018.12.19 14:12
1
«Майки с фамилией Селезнев уже заготовлены». Украинский игрок близок к трансферу в «Галатасарай»
2018.12.19 07:58
2
«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
2024.04.19 09:55
Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
2023.12.15 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
2023.12.13 14:57
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
2023.12.12 21:40
3
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
2023.12.12 13:50
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