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Расписание матчей
Лига конференций 2025/2026
Фиорентина - АЕК
Фиорентина - АЕК: обзор матча 27 ноября 2025
Фиорентина
27.11.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 4 тур
0 : 1
Завершен
АЕК
35'
М. Гачинович
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - АЕК
Завершен
Желтая карточка
Роландо Мандрагора
(грубость)
90'
+8
90'
Замена
Джеймс Пенрис
️️️️➡️️
Зини
90'
+7'
89'
Травма
Зини
81'
Замена
Марко Груйич
️️️️➡️️
Мият Гачинович
Замена
Маттиа Вити
️️️️➡️️
Лука Раньери
79'
Замена
Якопо Фаццини
️️️️➡️️
Никколо Фортини
79'
Замена
Николо Фаджоли
️️️️➡️️
Ханс Николусси Кавилья
79'
Желтая карточка
Марин Понграчич
(грубость)
69'
66'
Замена
Зини
️️️️➡️️
Абубакари Койта
66'
Замена
Петрос Манталос
️️️️➡️️
Роберто Перейра
65'
Травма
Роберто Перейра
64'
Желтая карточка
Ставрос Пилиос
(задержка)
63'
Желтая карточка
Роберто Перейра
(грубость)
Замена
Мойзе Кен
️️️️➡️️
Чер Ндур
63'
Замена
Эдди Куадио
️️️️➡️️
Фабиано Паризи
63'
45'
+3'
Желтая карточка
Альберт Гюдмюндссон
(задержка)
44'
35'
ГОЛ! 0:1!
Мият Гачинович
Пас отдал
Ставрос Пилиос
Гол отменен - офсайд
Альберт Гюдмюндссон
17'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
6
Лука Раньери
(К)
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
29
Никколо Фортини
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
АЕК
1
Томас Стракоша
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
(К)
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
37
Роберто Перейра
АП
11
Абубакари Койта
ЛВ
13
Орбелин Пинеда
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Фиорентина
1
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
60
Эдди Куадио
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
30
Пабло Мари
ЦЗ
23
Симон Сом
ОП
23
Амир Ричардсон
ЦП
22
Якопо Фаццини
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
20
Мойзе Кен
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
АЕК
81
Angelos Angelopoulos
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
34
Christos Kosidis
ЦЗ
5
K. Chrysopoulos
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Марко Груйич
ОП
20
Петрос Манталос
ЦП
90
Зини
ЦФ
4-1-3-1-1
43
Де Хеа
65
Паризи
3
Понграчич
15
Комуццо
6
Раньери
8
Мандрагора
29
Фортини
41
Кавилья
27
Ндур
10
Гюдмюндссон
11
Джеко
4-1-3-2
1
Стракоша
12
Рота
2
Мукуди
44
Релваш
3
Пилиос
18
Марин
11
Койта
37
Перейра
13
Пинеда
9
Йович
8
Гачинович
65
Паризи
60
Куадио
60
Куадио
65
Паризи
6
Раньери
2
Вити
2
Вити
6
Раньери
29
Фортини
22
Фаццини
22
Фаццини
29
Фортини
41
Кавилья
44
Фаджоли
44
Фаджоли
41
Кавилья
27
Ндур
20
Кен
20
Кен
27
Ндур
Зини
29
Пенрис
29
Пенрис
Зини
8
Гачинович
4
Груйич
4
Груйич
8
Гачинович
37
Перейра
20
Манталос
20
Манталос
37
Перейра
11
Койта
90
Зини
90
Зини
11
Койта
Остались в запасе
Фиорентина
АЕК
1
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
23
Eman Kospo
ЦЗ
30
Пабло Мари
ЦЗ
23
Симон Сом
ОП
23
Амир Ричардсон
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
81
Angelos Angelopoulos
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
34
Christos Kosidis
ЦЗ
5
K. Chrysopoulos
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
1
Лука Леццерини
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
23
Eman Kospo
ЦЗ
30
Пабло Мари
ЦЗ
23
Симон Сом
ОП
23
Амир Ричардсон
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Остались в запасе
81
Angelos Angelopoulos
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
34
Christos Kosidis
ЦЗ
5
K. Chrysopoulos
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Фиорентина - АЕК
3
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
ВАР
1
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
16
Офсайды
3
1
Количество передач
470
441
Сейвы
3
3
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.43
1.95
xGP (предотвращенные голы)
1.65
1.65
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Артемио Франки
Посещаемость:
10964
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1 : 1
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АЕК
2 : 1
10.05.2026
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Греция. Суперлига, 3 тур
Панатинаикос
0 : 0
03.05.2026
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