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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Санкт-Пельтен
Адмира Ваккер - Санкт-Пельтен: обзор матча 08 мая 2021
Адмира Ваккер
08.05.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 7 тур
2 : 0
Завершен
Санкт-Пельтен
32'
Д. Атанга
87'
Р. Кершбаум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адмира Ваккер - Санкт-Пельтен
Замена
D. Starkl
️️️️
Л. Малишек
90'
Замена
C. Gartner
️️️️
M. Maier
90'
ГОЛ! 2:0!
Р. Кершбаум
Пас отдал
A. Wooten
87'
Желтая карточка
E. Hoffer
75'
73'
Замена
M. Tanzmayr
️️️️
D. Hugy
73'
Замена
D. Schutz
️️️️
Р. Любичич
73'
Замена
C. Halper
️️️️
С. Тетте
Замена
M. Kadlec
️️️️
В. Ворсагер
70'
Замена
A. Wooten
️️️️
М. Бройниг
70'
Желтая карточка
М. Бройниг
58'
Замена
E. Hoffer
️️️️
Д. Атанга
56'
Желтая карточка
Н. Даткович
50'
Желтая карточка
Э. Айву
45'
+4
43'
Замена
Т. Бут
️️️️
D. Luxbacher
37'
Замена
G. Davies
️️️️
M. Steinwender
ГОЛ! 1:0!
Д. Атанга
32'
Желтая карточка
С. Бауэр
25'
17'
Желтая карточка
D. Hugy
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
6
Нико Даткович
ЦЗ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
47
Леонардо Лукачевич
ЦЗ
4
Лукас Малишек
ОП
17
Давид Атанга
ЦП
22
Marcus Maier
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
33
Luan
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
10
Роберт Любичич
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
24
Dor Hugy
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
10
Daniel Luxbacher
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
Адмира Ваккер
31
Осман Хаджикич
ВР
20
Marco Kadlec
ЦП
21
Christian Gartner
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
16
Erwin Hoffer
ЦФ
Санкт-Пельтен
29
Daniel Drescher
ЦЗ
18
Тэйлор Бут
ЦП
14
Christoph Halper
ЦП
0
G. Davies
ЦП
20
Daniel Schutz
ЦП
13
Armin Gremsl
ЦФ
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
3-3-3-1
1
4
Айву
4
Бауэр
47
Лукачевич
2
Ворсагер
4
Малишек
6
Даткович
17
Атанга
22
5
Кершбаум
14
Бройниг
4-2-4
1
5
Блауэнштайнер
15
33
17
Мухамедбегович
10
Любичич
44
10
Тетте
10
3
24
22
21
21
22
4
Малишек
7
7
4
Малишек
2
Ворсагер
20
20
2
Ворсагер
14
Бройниг
14
14
14
Бройниг
17
Атанга
16
16
17
Атанга
10
18
Бут
18
Бут
10
24
12
12
24
10
Тетте
14
14
10
Тетте
15
0
0
15
10
Любичич
20
20
10
Любичич
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Санкт-Пельтен
31
Осман Хаджикич
ВР
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
13
Armin Gremsl
ЦФ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
Остались в запасе
13
Armin Gremsl
ЦФ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Адмира Ваккер - Санкт-Пельтен
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
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