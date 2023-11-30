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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ХИК - Абердин
ХИК - Абердин: обзор матча 30 ноября 2023
ХИК
30.11.2023, четверг, 20:45
Лига конференций, группа G, 5 тур
2 : 2
Завершен
Абердин
16'
Х. Банде
33'
С. Хостикка
41'
A. MacDonald
56'
Дюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХИК - Абердин
Желтая карточка
Л. Лингман
90'
+15
90'
+9
Желтая карточка
Н. Девлин
Замена
Э. Олусанья
️️️️
А. Хальме
86'
86'
Замена
Б. Миовски
️️️️
Дюк
Замена
Т. Оллила
️️️️
Х. Банде
68'
Замена
Ю. Райтала
️️️️
С. Хостикка
68'
56'
ГОЛ! 2:2!
Дюк
Пас отдал
Р. Йенсен
46'
Замена
Д. МакГрат
️️️️
Р. Данкан
46'
Замена
Э. Соклер
️️️️
П. Хабиб Гуйе
42'
Желтая карточка
К. Бэррон
41'
ГОЛ! 2:1!
A. MacDonald
ГОЛ! 2:0!
С. Хостикка
Пас отдал
Л. Лингман
33'
ГОЛ! 1:0!
Х. Банде
Пас отдал
М. Пелтола
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
5
Миро Тенхо
(К)
ЦЗ
12
Хассан Банде
ЛВ
2
Матти Пелтола
ОП
23
Пюрю Сойри
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
9
Топи Кескинен
ЦП
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
25
Боян Радулович
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Абердин
13
Келле Рос
ВР
23
Слободан Рубежич
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
21
Данте Полвара
ОП
29
Ричард Йенсен
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Джонни Хайес
(К)
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
ХИК
1
Jesse Öst
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
6
Филип Рогич
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
21
Энтони Олусанья
ЦФ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
19
A. Paananen
ЦФ
Абердин
31
Ross Doohan
ВР
30
Ор Дадья
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
23
James McGarry
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
40
Findlay Marshall
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
19
Эстер Соклер
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
2-1-3-1-3
85
Мяенпяя
6
Хальме
5
Тенхо
2
Пелтола
23
Сойри
10
Лингман
9
Кескинен
12
Банде
25
Радулович
7
Хостикка
8
2-1-4-1-2
13
Рос
23
Рубежич
2
21
Полвара
22
18
Бэррон
17
Хайес
29
Йенсен
23
Данкан
11
Дюк
77
Гуйе
12
Банде
5
Оллила
5
Оллила
12
Банде
7
Хостикка
22
Райтала
22
Райтала
7
Хостикка
6
Хальме
21
Олусанья
21
Олусанья
6
Хальме
23
Данкан
17
МакГрат
17
МакГрат
23
Данкан
77
Гуйе
19
Соклер
19
Соклер
77
Гуйе
11
Дюк
28
Миовски
28
Миовски
11
Дюк
Остались в запасе
ХИК
Абердин
1
Jesse Öst
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
6
Филип Рогич
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
19
A. Paananen
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
31
Ross Doohan
ВР
30
Ор Дадья
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
23
James McGarry
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
40
Findlay Marshall
ЦП
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
1
Jesse Öst
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
27
Кевин Куассиви-Бениссан
ПЗ
6
Филип Рогич
ЦП
37
Атому Танака
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
19
A. Paananen
ЦФ
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
30
Ор Дадья
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
23
James McGarry
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
40
Findlay Marshall
ЦП
Главный тренер
Тони Коскела
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча ХИК - Абердин
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Главный судья:
Genc Nuza, Kosovo
Стадион:
Helsinki Football Stadium, Helsinki
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