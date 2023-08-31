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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Абердин - Хэкен
Абердин - Хэкен: обзор матча 31 августа 2023
Абердин
31.08.2023, четверг, 21:45
Лига Европы, 4 раунд
1 : 3
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Хэкен
55'
Б. Миовски (П)
14'
И. Садик
41'
И. Садик
81'
А. Лаюни (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Хэкен
90'
+6
Замена
Т. Тотланд
️️️️
S. Sandberg
Желтая карточка
Р. Данкан
90'
+5
Желтая карточка
Н. Девлин
90'
Замена
Д. Хайес
️️️️
S. Morris
88'
81'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
А. Лаюни
Замена
Э. Соклер
️️️️
Д. МакГрат
78'
Замена
Р. Данкан
️️️️
J. McGarry
73'
Желтая карточка
Д. МакГрат
71'
67'
Желтая карточка
М. Ригор
62'
Замена
Я. Барретт Лаурсен
️️️️
В. Лунддал
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Миовски
55'
41'
ГОЛ! 0:2!
И. Садик
Пас отдал
М. Ригор
29'
Желтая карточка
В. Лунддал
14'
ГОЛ! 0:1!
И. Садик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
13
Келле Рос
ВР
23
Слободан Рубежич
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
23
James McGarry
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
29
Ричард Йенсен
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
14
Shayden Morris
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Хэкен
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
15
Simon Sandberg
ЦЗ
30
Франклин Тебо
ЦЗ
3
Валгейр Лунддал
ПЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
10
Миккель Ригор
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
8
Amane Romeo
ЦП
11
Ибрахим Садик
ПВ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Абердин
31
Ross Doohan
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
30
Ор Дадья
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
21
Данте Полвара
ОП
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
36
Альфи Бавидж
ЦФ
19
Эстер Соклер
ЦФ
Хэкен
30
Sebastian Banozic
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
39
Isak Brusberg
ЦП
16
Pontus Dahbo
ЦП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
35
Johan Brattberg
ЦФ
17
John Paul Dembe
ЦФ
22
Tobias Sana
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
4-2-1-3
13
Рос
23
Рубежич
4
Шинни
23
2
Девлин
29
Йенсен
7
Кларксон
17
МакГрат
11
Дюк
28
Миовски
14
4-3-2-2
3
Лунддал
15
30
Тебо
3
Ховланд
10
Ригор
11
Густафсон
8
11
Садик
14
Лаюни
19
Хрстич
26
14
17
Хайес
17
Хайес
14
23
23
Данкан
23
Данкан
23
17
МакГрат
19
Соклер
19
Соклер
17
МакГрат
3
Лунддал
7
Лаурсен
7
Лаурсен
3
Лунддал
15
14
Тотланд
14
Тотланд
15
Остались в запасе
Абердин
Хэкен
31
Ross Doohan
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
30
Ор Дадья
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
21
Данте Полвара
ОП
18
Коннор Бэррон
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
30
Sebastian Banozic
ВР
13
Sigge Jansson
ЦЗ
39
Isak Brusberg
ЦП
16
Pontus Dahbo
ЦП
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
21
Ишак Абдулразак
ПВ
35
Johan Brattberg
ЦФ
17
John Paul Dembe
ЦФ
22
Tobias Sana
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
30
Ор Дадья
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
21
Данте Полвара
ОП
18
Коннор Бэррон
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Остались в запасе
30
Sebastian Banozic
ВР
13
Sigge Jansson
ЦЗ
39
Isak Brusberg
ЦП
16
Pontus Dahbo
ЦП
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
21
Ишак Абдулразак
ПВ
35
Johan Brattberg
ЦФ
17
John Paul Dembe
ЦФ
22
Tobias Sana
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Статистика матча Абердин - Хэкен
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
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