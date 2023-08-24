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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хэкен - Абердин
Хэкен - Абердин: обзор матча 24 августа 2023
Хэкен
24.08.2023, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 2
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Абердин
36'
А. Лаюни
69'
И. Садик (П)
75'
Б. Миовски
79'
Н. Девлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэкен - Абердин
Замена
Ф. Тебо
️️️️
А. Лаюни
90'
+1
Вторая желтая
Ю. Хаммар
90'
Замена
Т. Тотланд
️️️️
S. Sandberg
85'
80'
Замена
Э. Соклер
️️️️
Дюк
79'
ГОЛ! 2:2!
Н. Девлин
Пас отдал
Б. Миовски
75'
ГОЛ! 2:1!
Б. Миовски
70'
Замена
J. McGarry
️️️️
Р. Данкан
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Садик
69'
63'
Замена
A. MacDonald
️️️️
S. Morris
Замена
И. Абдулразак
️️️️
A. Romeo
63'
Замена
A. Youssef
️️️️
С. Хрстич
63'
Желтая карточка
Ю. Хаммар
59'
ГОЛ! 1:0!
А. Лаюни
Пас отдал
И. Садик
36'
17'
Желтая карточка
С. Рубежич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэкен
15
Simon Sandberg
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
3
Валгейр Лунддал
ПЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
10
Миккель Ригор
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
8
Amane Romeo
ЦП
11
Ибрахим Садик
ПВ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
25
Юхан Хаммар
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Абердин
13
Келле Рос
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
23
Слободан Рубежич
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
21
Данте Полвара
ОП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
14
Shayden Morris
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Хэкен
30
Sebastian Banozic
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
30
Франклин Тебо
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
86
Симон Густафсон
ЦП
15
Kadir Hodžić
ЦП
16
Pontus Dahbo
ЦП
21
Ишак Абдулразак
ПВ
35
Johan Brattberg
ЦФ
9
A. Youssef
ЦФ
22
Tobias Sana
ЦФ
Абердин
31
Ross Doohan
ВР
23
James McGarry
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
30
Ор Дадья
ЦЗ
29
Ричард Йенсен
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
19
Эстер Соклер
ЦФ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
3-3-2-3
15
3
Ховланд
3
Лунддал
10
Ригор
11
Густафсон
8
14
Лаюни
11
Садик
19
Хрстич
25
Хаммар
26
4-1-1-1-3
13
Рос
2
Девлин
23
Рубежич
4
Шинни
3
МакКензи
21
Полвара
7
Кларксон
23
Данкан
28
Миовски
11
Дюк
14
14
Лаюни
30
Тебо
30
Тебо
14
Лаюни
15
14
Тотланд
14
Тотланд
15
8
21
Абдулразак
21
Абдулразак
8
19
Хрстич
9
9
19
Хрстич
23
Данкан
23
23
23
Данкан
14
2
2
14
11
Дюк
19
Соклер
19
Соклер
11
Дюк
Остались в запасе
Хэкен
Абердин
30
Sebastian Banozic
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
86
Симон Густафсон
ЦП
15
Kadir Hodžić
ЦП
16
Pontus Dahbo
ЦП
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
35
Johan Brattberg
ЦФ
22
Tobias Sana
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
31
Ross Doohan
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
30
Ор Дадья
ЦЗ
29
Ричард Йенсен
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
30
Sebastian Banozic
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
86
Симон Густафсон
ЦП
15
Kadir Hodžić
ЦП
16
Pontus Dahbo
ЦП
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
35
Johan Brattberg
ЦФ
22
Tobias Sana
ЦФ
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
30
Ор Дадья
ЦЗ
29
Ричард Йенсен
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Хэкен - Абердин
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
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