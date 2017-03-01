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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бавария - Шальке-04
Бавария - Шальке-04: обзор матча 01 марта 2017
Бавария
01.03.2017, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/4 финала
3 : 0
Завершен
Шальке-04
3'
Р. Левандовски
16'
Т. Алькантара
29'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бавария - Шальке-04
79'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Г. Бургшталлер
77'
Вторая желтая
Х. Бадштубер
Замена
Й. Киммих
️️️️
А. Видаль
76'
74'
Желтая карточка
Х. Бадштубер
Замена
К. Коман
️️️️
Ф. Рибери
67'
60'
Замена
Т. Керер
️️️️
С. Колашинац
45'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
М. Майер
Замена
Х. Бернат
️️️️
М. Хуммельс
45'
Желтая карточка
Ф. Рибери
31'
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
29'
ГОЛ! 2:0!
Т. Алькантара
16'
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЛП
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Тиаго Алькантара
АП
10
Арьен Роббен
ПП
3
Хаби Алонсо
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Макс Майер
АП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Нойер
15
Хуммельс
5
Алаба
13
Рафинья
88
Мартинес
7
Рибери
10
Роббен
23
Видаль
3
Алонсо
6
Алькантара
9
Левандовски
4-1-3-1-1
1
Ферманн
5
Хеведес
22
Настасич
28
Бадштубер
23
Колашинац
21
Стамбули
18
Шепф
27
Горецка
6
Бенталеб
7
Майер
9
Бургшталлер
15
Хуммельс
24
Бернат
24
Бернат
15
Хуммельс
23
Видаль
6
Киммих
6
Киммих
23
Видаль
7
Рибери
21
Коман
21
Коман
7
Рибери
7
Майер
20
Калиджиури
20
Калиджиури
7
Майер
23
Колашинац
6
Керер
6
Керер
23
Колашинац
9
Бургшталлер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
9
Бургшталлер
Остались в запасе
Бавария
Шальке-04
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Филипп Лам
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Александр Нюбель
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Филипп Лам
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Бавария - Шальке-04
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"МАТЧ ТВ"
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