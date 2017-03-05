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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Тондела
Пасуш де Феррейра - Тондела: обзор матча 05 марта 2017
Пасуш де Феррейра
05.03.2017, воскресенье, 14:45
Португалия. Примейра, 24 тур
0 : 0
Завершен
Тондела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Тондела
80'
Желтая карточка
Кака
64'
Желтая карточка
Вагнер
Желтая карточка
Ж. Гойс
48'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
1
Рафаэль Дефенди
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
13
Жоао Гойс
ЦЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Тондела
14
Клаудио Рамос
ВР
4
Кака
ЦЗ
7
Джон Мурильо
ЦП
41
Элдер Тавареш
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
28
Вагнер
ЦФ
Пасуш де Феррейра
86
Марио Фелгуэйрас
ВР
8
Кристиан
ЦП
7
Рикардо Валенте
ЦФ
Тондела
3
Пика
ЦЗ
3-1
1
Дефенди
20
Феррейра
13
Гойс
2
Баксиньо
24
Осеи
1-2-1-1
14
Рамос
4
Кака
7
Мурильо
41
Тавареш
20
Кардозу
28
Вагнер
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Тондела
8
Кристиан
ЦП
86
Марио Фелгуэйрас
ВР
7
Рикардо Валенте
ЦФ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
3
Пика
ЦЗ
Остались в запасе
8
Кристиан
ЦП
86
Марио Фелгуэйрас
ВР
7
Рикардо Валенте
ЦФ
Остались в запасе
3
Пика
ЦЗ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Тондела
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
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Пасуш де Феррейра
Тондела
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