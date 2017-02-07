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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Атлетико
Барселона - Атлетико: обзор матча 07 февраля 2017
Барселона
07.02.2017, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
1 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Атлетико
43'
Л. Суарес
83'
К. Гамейро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Атлетико
Желтая карточка
С. Бускетс
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Луис
Вторая желтая
Л. Суарес
90'
Желтая карточка
Л. Суарес
87'
83'
ГОЛ! 1:1!
К. Гамейро
Пас отдал
А. Гризманн
80'
Пенальти не реализован!
К. Гамейро
77'
Желтая карточка
С. Савич
Желтая карточка
Я. Силлессен
76'
Замена
А. Иньеста
️️️️
И. Ракитич
72'
Замена
С. Бускетс
️️️️
А. Туран
70'
69'
Вторая желтая
Я. Карраско
Желтая карточка
И. Ракитич
66'
Замена
Х. Маскерано
️️️️
Д. Суарес
62'
61'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Ф. Торрес
Вторая желтая
С. Роберто
57'
49'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
Д. Годин
48'
Замена
А. Корреа
️️️️
Н. Гайтан
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
43'
36'
Желтая карточка
Я. Карраско
Желтая карточка
С. Роберто
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
66
Арда Туран
ЛФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
(К)
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
10
Николас Гайтан
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Атлетико
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
39
Хуан Морено
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
3-3-2-2
24
Силлессен
18
Альба
3
Пике
14
Умтити
6
Роберто
20
Гомеш
11
Ракитич
4
Суарес
10
Месси
66
Туран
9
Суарес
4-2-2-2
13
Мойя
20
Хуанфран
15
Савич
2
Годин
16
Луис
8
Ньигес
6
Коке
10
Карраско
10
Гайтан
9
Торрес
7
Гризманн
4
Суарес
14
Маскерано
14
Маскерано
4
Суарес
66
Туран
5
Бускетс
5
Бускетс
66
Туран
11
Ракитич
8
Иньеста
8
Иньеста
11
Ракитич
2
Годин
21
Эрнандес
21
Эрнандес
2
Годин
10
Гайтан
10
Корреа
10
Корреа
10
Гайтан
9
Торрес
9
Гамейро
9
Гамейро
9
Торрес
Остались в запасе
Барселона
Атлетико
1
Жорди Масип
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
39
Хуан Морено
ЦП
99
Андре Морейра
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
39
Хуан Морено
ЦП
99
Андре Морейра
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Барселона - Атлетико
5
2
1
3
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Камп Ноу
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