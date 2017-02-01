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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико - Барселона
Атлетико - Барселона: обзор матча 01 февраля 2017
Атлетико
01.02.2017, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
1 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Барселона
59'
А. Гризманн
7'
Л. Суарес
33'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетико - Барселона
Желтая карточка
Хуанфран
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Х. Маскерано
90'
Желтая карточка
Л. Месси
Желтая карточка
Габи
85'
Желтая карточка
А. Гризманн
75'
72'
Замена
Рафинья
️️️️
А. Гомеш
Замена
К. Гамейро
️️️️
Я. Карраско
70'
64'
Желтая карточка
Неймар
Замена
Н. Гайтан
️️️️
С. Ньигес
59'
ГОЛ! 1:2!
А. Гризманн
Пас отдал
Д. Годин
59'
58'
Замена
Д. Суарес
️️️️
И. Ракитич
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Ш. Врсалько
46'
Желтая карточка
С. Савич
39'
33'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
И. Ракитич
Желтая карточка
С. Ньигес
31'
7'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Х. Маскерано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Габи
(К)
ОП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
20
Хуанфран
ПП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
14
Хавьер Маскерано
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Атлетико
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Мойя
16
Луис
15
Савич
2
Годин
24
Врсалько
14
Габи
6
Коке
8
Ньигес
20
Хуанфран
10
Карраско
7
Гризманн
3-1-3-2-1
24
Силлессен
14
Умтити
3
Пике
18
Альба
14
Маскерано
6
Роберто
11
Ракитич
20
Гомеш
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
8
Ньигес
10
Гайтан
10
Гайтан
8
Ньигес
24
Врсалько
9
Торрес
9
Торрес
24
Врсалько
10
Карраско
9
Гамейро
9
Гамейро
10
Карраско
20
Гомеш
12
Рафинья
12
Рафинья
20
Гомеш
11
Ракитич
4
Суарес
4
Суарес
11
Ракитич
Остались в запасе
Атлетико
Барселона
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
88
Кейди Баре
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Жорди Масип
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
66
Арда Туран
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
88
Кейди Баре
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
66
Арда Туран
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Атлетико - Барселона
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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