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Расписание матчей
Кубок Африки
Буркина-Фасо - Египет
Буркина-Фасо - Египет: обзор матча 01 февраля 2017
Буркина-Фасо
01.02.2017, среда, 22:00
Кубок африканских наций, 1/2 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Египет
73'
А. Бансе
67'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Буркина-Фасо - Египет
Пенальти не реализован!
Б. Траоре
ГОЛ!
А. Варда
3:4
Пенальти не реализован!
Э. Коффи
ГОЛ!
М. Салах
3:3
ГОЛ!
С. Яго
3:2
ГОЛ!
А. Хегази
2:2
ГОЛ!
Б. Диавара
2:1
ГОЛ!
Р. Собхи
1:1
ГОЛ!
А. Траоре
1:0
Пенальти не реализован!
А. Саид
107'
Замена
О. Габер
️️️️
А. Эль-Мохамади
Замена
А. Траоре
️️️️
А. Бансе
103'
Желтая карточка
С. Яго
98'
Желтая карточка
А. Траоре
86'
85'
Замена
Р. Собхи
️️️️
Трезеге
Замена
Б. Диавара
️️️️
А. Траоре
80'
74'
Замена
А. Варда
️️️️
Кахраба
ГОЛ! 1:1!
А. Бансе
Пас отдал
Ш. Каборе
73'
67'
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Пас отдал
Кахраба
54'
Желтая карточка
Кахраба
41'
Желтая карточка
А. Фатхи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буркина-Фасо
16
Эрве Коффи
ВР
20
Якуба Кулибали
ЦЗ
4
Бакари Коне
ЦЗ
25
Стив Яго
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
18
Шарль Каборе
ОП
22
Блати Туре
АП
8
Абду Траоре
ПП
10
Бертран Траоре
ПВ
7
Прейсе Накулма
ЦФ
15
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Египет
7
Ахмед Фатхи
ВР
1
Эссам Эль-Хадари
ВР
2
Али Габр
ЦЗ
6
Ахмед Хегази
ЦЗ
3
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
8
Тарек Хамед
ОП
5
Ибрахим Салах
ЦП
11
Кахраба
ЦП
19
Абдаллах Саид
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Буркина-Фасо
1
Абубакар Савадого
ВР
23
Джермейн Саноу
ВР
5
Патрик Мало
ЦЗ
13
Сулеймане Куанда
ЦЗ
3
Иссуф Паро
ЦЗ
6
Буба
ЦП
24
Адама Гира
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
10
Ален Траоре
ЦП
9
Бану Диавара
ЦФ
21
Сирил Баяла
ЦФ
Египет
16
Шериф Экрами
ВР
20
Саад Самир
ЦЗ
12
Ахмед Довидар
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
17
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
22
Амр Варда
ЦП
14
Рамадан Собхи
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
9
Ахмед Хассан
ЦФ
9
Марван Мохсен
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Коффи
20
Кулибали
25
Яго
14
Дайо
4
Коне
18
Каборе
8
Траоре
22
Туре
10
Траоре
15
Бансе
7
Накулма
3-1-2-3
7
Фатхи
3
Эль-Мохамади
6
Хегази
2
Габр
8
Хамед
5
Салах
11
Кахраба
10
Салах
19
Саид
7
Трезеге
8
Траоре
9
Диавара
9
Диавара
8
Траоре
15
Бансе
10
Траоре
10
Траоре
15
Бансе
11
Кахраба
22
Варда
22
Варда
11
Кахраба
7
Трезеге
14
Собхи
14
Собхи
7
Трезеге
3
Эль-Мохамади
4
Габер
4
Габер
3
Эль-Мохамади
Остались в запасе
Буркина-Фасо
Египет
1
Абубакар Савадого
ВР
5
Патрик Мало
ЦЗ
13
Сулеймане Куанда
ЦЗ
3
Иссуф Паро
ЦЗ
23
Джермейн Саноу
ВР
6
Буба
ЦП
24
Адама Гира
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
21
Сирил Баяла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
20
Саад Самир
ЦЗ
16
Шериф Экрами
ВР
12
Ахмед Довидар
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
17
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Ахмед Хассан
ЦФ
9
Марван Мохсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Абубакар Савадого
ВР
5
Патрик Мало
ЦЗ
13
Сулеймане Куанда
ЦЗ
3
Иссуф Паро
ЦЗ
23
Джермейн Саноу
ВР
6
Буба
ЦП
24
Адама Гира
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
21
Сирил Баяла
ЦФ
Остались в запасе
20
Саад Самир
ЦЗ
16
Шериф Экрами
ВР
12
Ахмед Довидар
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
17
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Ахмед Хассан
ЦФ
9
Марван Мохсен
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Статистика матча Буркина-Фасо - Египет
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Информация о матче
Главный судья:
Маланг Дьедиу
Стадион:
Стад д'Ангондже
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