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Судьи
Главный судья:
Маланг Дьедиу
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Буркина-Фасо - Египет

01.02.2017, Среда, 22:00 мск Либревилль, стадион Стад д'Ангондже Кубок африканских наций, 1/2 финала Буркина-Фасо - Египет
Обзор матча
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