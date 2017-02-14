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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Боруссия Д
Бенфика - Боруссия Д: обзор матча 14 февраля 2017
Бенфика
14.02.2017, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Боруссия Д
48'
К. Митроглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Боруссия Д
90'
Желтая карточка
М. Бартра
85'
Желтая карточка
К. Пулишич
82'
Замена
Г. Кастро
️️️️
М. Ройс
82'
Замена
К. Пулишич
️️️️
Р. Геррейру
Замена
Р. Хименес
️️️️
К. Митроглу
75'
74'
Желтая карточка
М. Шмельцер
Замена
Ф. Серви
️️️️
Рафа
67'
Желтая карточка
Л. Фейса
63'
62'
Замена
А. Шюррле
️️️️
П. Обамеянг
58'
Пенальти не реализован!
П. Обамеянг
ГОЛ! 1:0!
К. Митроглу
Пас отдал
Луизао
48'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
А. Каррильо
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
31
Эдерсон
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
4
Луизао
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
21
Пицци
АП
11
Эдуардо Сальвио
ПП
19
Андре Каррильо
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛП
5
Юлиан Вайгль
ОП
18
Марко Ройс
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Бенфика
20
Жулио Сезар
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
22
Андреас Самарис
ЦП
10
Франко Серви
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
4-2-2-2
31
Эдерсон
19
Элизеу
4
Луизао
3
Линделеф
27
Семеду
15
Фейса
11
Сальвио
21
Пицци
19
Каррильо
27
Рафа
11
Митроглу
3-3-1-2-1
1
Бюрки
37
Дурм
19
Папастатопулос
5
Бартра
26
Пищек
5
Вайгль
22
Геррейру
29
Шмельцер
10
Дембеле
18
Ройс
7
Обамеянг
19
Каррильо
6
Аугусто
6
Аугусто
19
Каррильо
27
Рафа
10
Серви
10
Серви
27
Рафа
11
Митроглу
9
Хименес
9
Хименес
11
Митроглу
22
Геррейру
11
Пулишич
11
Пулишич
22
Геррейру
7
Обамеянг
20
Шюррле
20
Шюррле
7
Обамеянг
18
Ройс
8
Кастро
8
Кастро
18
Ройс
Остались в запасе
Бенфика
Боруссия Д
20
Жулио Сезар
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
Главный тренер
Руй Витория
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
20
Жулио Сезар
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Руй Витория
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Бенфика - Боруссия Д
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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