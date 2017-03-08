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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Бенфика
Боруссия Д - Бенфика: обзор матча 08 марта 2017
Боруссия Д
08.03.2017, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
4 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Бенфика
4'
П. Обамеянг
59'
К. Пулишич
61'
П. Обамеянг
85'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Бенфика
Замена
М. Гинтер
️️️️
С. Папастатопулос
88'
Замена
А. Шюррле
️️️️
П. Обамеянг
86'
ГОЛ! 4:0!
П. Обамеянг
85'
82'
Замена
Р. Хименес
️️️️
Ф. Серви
Замена
С. Кагава
️️️️
У. Дембеле
81'
74'
Замена
А. Живкович
️️️️
А. Самарис
Желтая карточка
Л. Пищек
65'
64'
Замена
Жонас
️️️️
Э. Сальвио
ГОЛ! 3:0!
П. Обамеянг
61'
ГОЛ! 2:0!
К. Пулишич
59'
Желтая карточка
У. Дембеле
38'
33'
Желтая карточка
А. Самарис
Желтая карточка
Г. Кастро
31'
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛП
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Бенфика
31
Эдерсон
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
4
Луизао
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
34
Андре Алмейда
ЛП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
21
Пицци
АП
22
Андреас Самарис
ПП
10
Франко Серви
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Бенфика
20
Жулио Сезар
ВР
33
Жардел
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
17
Жонас
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бюрки
26
Пищек
19
Папастатопулос
5
Бартра
37
Дурм
5
Вайгль
29
Шмельцер
8
Кастро
11
Пулишич
10
Дембеле
7
Обамеянг
4-3-1-2
31
Эдерсон
27
Семеду
4
Луизао
3
Линделеф
19
Элизеу
22
Самарис
11
Сальвио
34
Алмейда
21
Пицци
11
Митроглу
10
Серви
19
Папастатопулос
28
Гинтер
28
Гинтер
19
Папастатопулос
7
Обамеянг
20
Шюррле
20
Шюррле
7
Обамеянг
10
Дембеле
10
Кагава
10
Кагава
10
Дембеле
22
Самарис
14
Живкович
14
Живкович
22
Самарис
11
Сальвио
17
Жонас
17
Жонас
11
Сальвио
10
Серви
9
Хименес
9
Хименес
10
Серви
Остались в запасе
Боруссия Д
Бенфика
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
23
Микель Мерино
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
20
Жулио Сезар
ВР
33
Жардел
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
23
Микель Мерино
ЦП
Остались в запасе
20
Жулио Сезар
ВР
33
Жардел
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Боруссия Д - Бенфика
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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