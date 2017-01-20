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Расписание матчей
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар - ДР Конго
Кот-д'Ивуар - ДР Конго: обзор матча 20 января 2017
Кот-д'Ивуар
20.01.2017, пятница, 19:00
Кубок африканских наций, группа C, 2 тур
2 : 2
Завершен
ДР Конго
26'
В. Бони
67'
С. Ди
10'
Н. Кебану
28'
Ж. Кабананга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кот-д'Ивуар - ДР Конго
79'
Замена
Д. Болинжи
️️️️
Ж. Кабананга
Замена
С. Калу
️️️️
М. Градель
76'
72'
Замена
Р. Мулумба
️️️️
Ж. Магома
72'
Замена
Ю. Мулумбу
️️️️
Д. Икоко
ГОЛ! 2:2!
С. Ди
Пас отдал
С. Орье
67'
Желтая карточка
Ф. Кессье
65'
Замена
С. Дели
️️️️
А. Траоре
45'
28'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Кабананга
Пас отдал
Ф. Мубеле
ГОЛ! 1:1!
В. Бони
Пас отдал
М. Градель
26'
10'
ГОЛ! 0:1!
Н. Кебану
Пас отдал
Ж. Кабананга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кот-д'Ивуар
16
Сильвен Гбохуо
ВР
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
21
Эрик Байи
ЦЗ
18
Адама Траоре
ЦЗ
17
Серж Орье
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
10
Шейк Дукур
ОП
20
Серей Ди
ЦП
8
Франк Кессье
ЦП
15
Макс Градель
ЛФ
12
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
ДР Конго
1
Лей Матампи
ВР
2
Иссама Мпеко
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
5
Марсель Тиссеран
ЦЗ
4
Джордан Икоко
ПЗ
20
Жак Магома
ЛП
10
Нискенс Кебану
ЛВ
21
Фирмин Мубеле
ЦП
18
Мервиль Бокади
ЦП
6
Жуниор Кабананга
ЦФ
9
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
Кот-д'Ивуар
23
Бадра Али Сангаре
ВР
1
Саюба Манде
ВР
22
Мамаду Багайоко
ЦЗ
19
Симон Дели
ЦЗ
4
Ламин Коне
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
3
Серж Н'Гуессан
ПП
26
Николя Пепе
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
14
Джонатан Коджиа
ЦФ
ДР Конго
16
Никез Кюдимбана
ВР
23
Жоэль Киассумбуа
ВР
13
Ломалиса Мутамбала
ЦЗ
3
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
14
Габриэль Закуани
ЦЗ
15
Рэми Мулумба
ЦП
7
Юссуф Мулумбу
ЦП
19
Жереми Бокила
ЦФ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
11
Джордан Ботака
ЦФ
8
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
12
Джонатан Болинжи
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Гбохуо
5
Канон
21
Байи
18
Траоре
17
Орье
10
Дукур
20
Ди
8
Кессье
10
Заа
15
Градель
12
Бони
4-3-1-2
1
Матампи
4
Икоко
22
Мбемба
5
Тиссеран
2
Мпеко
21
Мубеле
18
Бокади
20
Магома
10
Кебану
9
Мбокани
6
Кабананга
18
Траоре
19
Дели
19
Дели
18
Траоре
15
Градель
8
Калу
8
Калу
15
Градель
20
Магома
15
Мулумба
15
Мулумба
20
Магома
4
Икоко
7
Мулумбу
7
Мулумбу
4
Икоко
6
Кабананга
12
Болинжи
12
Болинжи
6
Кабананга
Остались в запасе
Кот-д'Ивуар
ДР Конго
23
Бадра Али Сангаре
ВР
1
Саюба Манде
ВР
22
Мамаду Багайоко
ЦЗ
4
Ламин Коне
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
3
Серж Н'Гуессан
ПП
26
Николя Пепе
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
14
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
13
Ломалиса Мутамбала
ЦЗ
16
Никез Кюдимбана
ВР
23
Жоэль Киассумбуа
ВР
3
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
14
Габриэль Закуани
ЦЗ
19
Жереми Бокила
ЦФ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
11
Джордан Ботака
ЦФ
8
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
Остались в запасе
23
Бадра Али Сангаре
ВР
1
Саюба Манде
ВР
22
Мамаду Багайоко
ЦЗ
4
Ламин Коне
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
4
Жан Мишель Сери
ЦП
3
Серж Н'Гуессан
ПП
26
Николя Пепе
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
14
Джонатан Коджиа
ЦФ
Остались в запасе
13
Ломалиса Мутамбала
ЦЗ
16
Никез Кюдимбана
ВР
23
Жоэль Киассумбуа
ВР
3
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
14
Габриэль Закуани
ЦЗ
19
Жереми Бокила
ЦФ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
11
Джордан Ботака
ЦФ
8
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Эмерса Фаэ
Главный тренер
Себастьен Десабр
Статистика матча Кот-д'Ивуар - ДР Конго
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
24.06.2026
ДР Конго
Информация о матче
Главный судья:
Жанни Сиказве
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