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Расписание матчей
Кубок Африки
Сенегал - Зимбабве
Сенегал - Зимбабве: обзор матча 19 января 2017
Сенегал
19.01.2017, четверг, 22:00
Кубок африканских наций, группа B, 2 тур
2 : 0
Завершен
Зимбабве
9'
С. Мане
14'
А. Савье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сенегал - Зимбабве
Замена
И. Сарр
️️️️
С. Мане
90'
+1
89'
Желтая карточка
К. Маладжила
Замена
Ш. Ндойе
️️️️
Ш. Куяте
85'
83'
Замена
К. Маладжила
️️️️
Н. Мушекви
Замена
М. Сов
️️️️
М. Диуф
63'
Желтая карточка
Л. Гассама
57'
45'
Замена
Т. Ндоро
️️️️
Э. Русике
45'
Замена
Т. Ндоро
️️️️
К. Махачи
Желтая карточка
Ш. Куяте
31'
ГОЛ! 2:0!
А. Савье
14'
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
Пас отдал
Б. Кейта
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сенегал
1
Абдулайе Диалло
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
2
Кара
ЦЗ
4
Шейх М'Бенге
ЦЗ
21
Ламин Гассама
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
22
Анри Савье
ПП
20
Бальде Кейта
ЦФ
9
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Зимбабве
16
Татенда Мукурува
ВР
4
Хардлиф Звирекви
ЦЗ
6
Онисмор Базера
ЦЗ
5
Элиша Муройва
ЦЗ
2
Коста Намойнесу
ЦЗ
16
Кудакваше Махачи
ЦП
18
Марвелус Накамба
ЦП
20
Хама Билльят
АП
14
Виллард Катсанде
ПП
9
Няша Мушекви
ЦФ
8
Эванс Русике
ЦФ
Главный тренер
Каллисто Пасува
Сенегал
23
Сейду Ндиайе
ВР
16
Кадим Н'Диайе
ВР
14
Зарго Туре
ЦЗ
2
Салиу Сисс
ЦЗ
15
Папакоули Диоп
ОП
17
Баду Ндиайе
ЦП
11
Шейх Ндойе
ЦП
12
Мухамед Диаме
ЦП
18
Исмаила Сарр
ПВ
7
Мусса Сов
ЦФ
19
Фамара Дьедиу
ЦФ
14
Мусса Конате
ЦФ
Зимбабве
23
Такабва Мавайя
ВР
1
Бернард Донован
ВР
3
Дэнни Фири
ВР
12
Брюс Кангва
ЦЗ
19
Лоуренс Мланга
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
22
Оскар Машапа
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
11
Тендай Ндоро
ЦФ
13
Кутберт Маладжила
ЦФ
11
Тино Кадевере
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Диалло
3
Кулибали
4
М'Бенге
21
Гассама
2
Кара
5
Гуйе
8
Куяте
22
Савье
10
Мане
9
Диуф
20
Кейта
4-3-1-2
16
Мукурува
6
Базера
5
Муройва
2
Намойнесу
4
Звирекви
14
Катсанде
18
Накамба
16
Махачи
20
Билльят
8
Русике
9
Мушекви
10
Мане
18
Сарр
18
Сарр
10
Мане
8
Куяте
11
Ндойе
11
Ндойе
8
Куяте
9
Диуф
7
Сов
7
Сов
9
Диуф
16
Махачи
11
Ндоро
11
Ндоро
16
Махачи
9
Мушекви
13
Маладжила
13
Маладжила
9
Мушекви
Остались в запасе
Сенегал
Зимбабве
23
Сейду Ндиайе
ВР
16
Кадим Н'Диайе
ВР
14
Зарго Туре
ЦЗ
2
Салиу Сисс
ЦЗ
15
Папакоули Диоп
ОП
17
Баду Ндиайе
ЦП
12
Мухамед Диаме
ЦП
19
Фамара Дьедиу
ЦФ
14
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
12
Брюс Кангва
ЦЗ
22
Оскар Машапа
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
19
Лоуренс Мланга
ЦЗ
23
Такабва Мавайя
ВР
1
Бернард Донован
ВР
3
Дэнни Фири
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
11
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Каллисто Пасува
Остались в запасе
23
Сейду Ндиайе
ВР
16
Кадим Н'Диайе
ВР
14
Зарго Туре
ЦЗ
2
Салиу Сисс
ЦЗ
15
Папакоули Диоп
ОП
17
Баду Ндиайе
ЦП
12
Мухамед Диаме
ЦП
19
Фамара Дьедиу
ЦФ
14
Мусса Конате
ЦФ
Остались в запасе
12
Брюс Кангва
ЦЗ
22
Оскар Машапа
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
19
Лоуренс Мланга
ЦЗ
23
Такабва Мавайя
ВР
1
Бернард Донован
ВР
3
Дэнни Фири
ВР
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
11
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Главный тренер
Каллисто Пасува
Статистика матча Сенегал - Зимбабве
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 1
30.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 3
28.03.2026
Зимбабве
Кубок африканских наций, 3 тур
Зимбабве
2 : 3
29.12.2025
ЮАР
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Информация о матче
Главный судья:
Редуан Джийед
Стадион:
Стад де Франсвилль
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