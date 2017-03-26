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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Англия - Литва
Англия - Литва: обзор матча 26 марта 2017
Англия
26.03.2017, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 5 тур
2 : 0
Завершен
Литва
22'
Д. Дефо
66'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Литва
87'
Замена
С. Паулюс
️️️️
В. Сливка
74'
Замена
Д. Матулевичюс
️️️️
Н. Вальскис
Желтая карточка
М. Рэшфорд
73'
ГОЛ! 2:0!
Д. Варди
Пас отдал
А. Лаллана
66'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Р. Стерлинг
60'
Замена
Д. Варди
️️️️
Д. Дефо
60'
59'
Желтая карточка
А. Зулпа
54'
Замена
М. Григаравичюс
️️️️
А. Новиковас
46'
Желтая карточка
Э. Вайткунас
ГОЛ! 1:0!
Д. Дефо
Пас отдал
Р. Стерлинг
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
21
Райан Бертранд
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
16
Майкл Кин
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Деле Алли
АП
8
Адам Лаллана
АП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Литва
17
Мантас Куклис
ВР
1
Эрнестас Шеткус
ВР
2
Линас Климавичус
ЦЗ
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
5
Вайдас Славицкас
ЦЗ
11
Арвидас Новиковас
ЦП
19
Нериус Вальскис
ЦП
14
Выкинтас Сливка
АП
7
Артурас Зулпа
ПП
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Англия
23
Том Хитон
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
0
Бен Гибсон
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
7
Джесси Лингард
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
0
Джейк Ливермор
ОП
19
Росс Баркли
ЦП
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
22
Натан Редмонд
ЦП
11
Джейми Варди
ЦФ
Литва
12
Эмилиюс Зубас
ВР
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
24
Тадас Элиосиус
ЦП
14
Витаутас Лукша
ЦП
9
Симонас Паулюс
ЦП
6
Миндаугас Григаравичюс
ЦП
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Харт
15
Дайер
16
Кин
5
Стоунз
21
Бертранд
2
Уокер
11
Окслэд-Чемберлен
10
Стерлинг
8
Лаллана
20
Алли
9
Дефо
4-3-1-1
17
Куклис
4
Кьянскас
8
Вайткунас
5
Славицкас
2
Климавичус
7
Зулпа
19
Вальскис
11
Новиковас
14
Сливка
10
Черных
10
Стерлинг
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
10
Стерлинг
9
Дефо
11
Варди
11
Варди
9
Дефо
14
Сливка
9
Паулюс
9
Паулюс
14
Сливка
11
Новиковас
6
Григаравичюс
6
Григаравичюс
11
Новиковас
19
Вальскис
9
Матулевичюс
9
Матулевичюс
19
Вальскис
Остались в запасе
Англия
Литва
23
Том Хитон
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
0
Бен Гибсон
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
0
Джейк Ливермор
ОП
19
Росс Баркли
ЦП
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
22
Натан Редмонд
ЦП
7
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
24
Тадас Элиосиус
ЦП
14
Витаутас Лукша
ЦП
12
Эмилиюс Зубас
ВР
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Остались в запасе
23
Том Хитон
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
0
Бен Гибсон
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
0
Джейк Ливермор
ОП
19
Росс Баркли
ЦП
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
22
Натан Редмонд
ЦП
7
Джесси Лингард
ЛВ
Остались в запасе
24
Тадас Элиосиус
ЦП
14
Витаутас Лукша
ЦП
12
Эмилиюс Зубас
ВР
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
23
Роландас Баравикас
ЦЗ
15
Арунас Климавичус
ЦЗ
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
18
Овидиус Вербицкас
ЦП
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Статистика матча Англия - Литва
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
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