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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Буркина-Фасо - Кабо-Верде
Буркина-Фасо - Кабо-Верде: обзор матча 14 ноября 2017
Буркина-Фасо
14.11.2017, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа D, 6 тур
4 : 0
Завершен
Кабо-Верде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Буркина-Фасо - Кабо-Верде
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
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