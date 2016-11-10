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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Катар - Россия
Катар - Россия: обзор матча 10 ноября 2016
Катар
10.11.2016, четверг, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Россия
35'
Б. Хухи (П)
72'
К. Будиаф
5'
А. Самедов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Катар - Россия
Желтая карточка
Х. Аль-Хайдос
90'
87'
Пенальти не реализован!
А. Кокорин
Желтая карточка
Л. Жуниор
86'
86'
Замена
П. Могилевец
️️️️
А. Самедов
81'
Замена
К. Панченко
️️️️
Д. Комбаров
Желтая карточка
Р. Табата
78'
ГОЛ! 2:1!
К. Будиаф
Пас отдал
Р. Табата
72'
Замена
Х. Исмаил
️️️️
А. Афиф
69'
Замена
Х. Аль-Хайдос
️️️️
А. Асад
61'
58'
Замена
С. Крицюк
️️️️
И. Акинфеев
57'
Травма
И. Акинфеев
Замена
А. Али Мукхтари
️️️️
И. Маджид
55'
53'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
А. Ерохин
Желтая карточка
И. Маджид
52'
Замена
К. Будиаф
️️️️
А. Аль-Аелдин
46'
Замена
Р. Табата
️️️️
М. Касула
46'
46'
Замена
Р. Шишкин
️️️️
Д. Полоз
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Хухи
35'
Пенальти не реализован!
И. Маджид
29'
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Самедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катар
1
Саад Аль-Шиб
ВР
0
Мохаммед Муса Али
ЛЗ
6
Мохаммед Касула
ЦЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
13
Ибрагим Маджид
ПЗ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
8
Али Асад
ОП
0
Луис Жуниор
ЦП
11
Акрам Афиф
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
20
Али Афиф
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
13
Федор Кудряшов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
11
Роман Зобнин
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
19
Александр Самедов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Катар
0
Суд Аль-Хаджири
ВР
2
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
0
Фахад Аль-Абдулрахман
ЦЗ
20
Салем Аль-Хаджири
ЦЗ
0
Хамид Исмаил
ЦЗ
6
Атем Абдулазиз
ЦП
12
Карим Будиаф
ЦП
0
Ахмед Салех
ЦП
0
Мусса Харун
ЦП
0
Родриго Табата
ЦП
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
Россия
16
Станислав Крицюк
ВР
16
Сослан Джанаев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
3
Иван Новосельцев
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
0
Денис Ткачук
ЛВ
8
Юрий Газинский
ЦП
11
Павел Могилевец
ЦП
7
Магомед Оздоев
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
0
Кирилл Панченко
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Аль-Шиб
0
Муса Али
6
Касула
2
Мигель
13
Маджид
8
Асад
0
Жуниор
11
Афиф
7
Аль-Аелдин
16
Хухи
20
Афиф
4-2-3-1
1
Акинфеев
13
Кудряшов
4
Кутепов
5
Васин
23
Комбаров
11
Зобнин
8
Глушаков
19
Самедов
21
Ерохин
7
Полоз
9
Кокорин
8
Асад
10
Аль-Хайдос
10
Аль-Хайдос
8
Асад
13
Маджид
2
Али Мукхтари
2
Али Мукхтари
13
Маджид
7
Аль-Аелдин
12
Будиаф
12
Будиаф
7
Аль-Аелдин
20
Афиф
0
Исмаил
0
Исмаил
20
Афиф
6
Касула
0
Табата
0
Табата
6
Касула
1
Акинфеев
16
Крицюк
16
Крицюк
1
Акинфеев
7
Полоз
3
Шишкин
3
Шишкин
7
Полоз
21
Ерохин
8
Газинский
8
Газинский
21
Ерохин
19
Самедов
11
Могилевец
11
Могилевец
19
Самедов
23
Комбаров
0
Панченко
0
Панченко
23
Комбаров
Остались в запасе
Катар
Россия
0
Суд Аль-Хаджири
ВР
6
Атем Абдулазиз
ЦП
0
Ахмед Салех
ЦП
0
Фахад Аль-Абдулрахман
ЦЗ
20
Салем Аль-Хаджири
ЦЗ
0
Мусса Харун
ЦП
Главный тренер
Хорхе Фоссати
16
Сослан Джанаев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
3
Иван Новосельцев
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
7
Магомед Оздоев
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
0
Денис Ткачук
ЛВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
0
Суд Аль-Хаджири
ВР
6
Атем Абдулазиз
ЦП
0
Ахмед Салех
ЦП
0
Фахад Аль-Абдулрахман
ЦЗ
20
Салем Аль-Хаджири
ЦЗ
0
Мусса Харун
ЦП
Остались в запасе
16
Сослан Джанаев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
3
Иван Новосельцев
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
7
Магомед Оздоев
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
0
Денис Ткачук
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Катар - Россия
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кристиан Балай
(Бая-Маре)
Где смотреть матч:
Первый канал, МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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