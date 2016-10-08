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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Сенегал - Кабо-Верде
Сенегал - Кабо-Верде: обзор матча 08 октября 2016
Сенегал
08.10.2016, суббота, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа D, 1 тур
2 : 0
Завершен
Кабо-Верде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сенегал - Кабо-Верде
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
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