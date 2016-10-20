Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Интер - Саутгемптон
Интер - Саутгемптон: обзор матча 20 октября 2016
Интер
20.10.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа K, 3 тур
1 : 0
Завершен
Саутгемптон
67'
А. Кандрева
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Саутгемптон
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
Ю. Нагатомо
90'
Замена
И. Перишич
️️️️
Эдер
86'
85'
Желтая карточка
П. Хейбьерг
Желтая карточка
Г. Медель
84'
Замена
К. Ансальди
️️️️
А. Кандрева
81'
78'
Замена
С. Дэвис
️️️️
Д. Родригес
Вторая желтая
М. Брозович
77'
73'
Замена
С. Буфал
️️️️
Д. Тадич
ГОЛ! 1:0!
А. Кандрева
Пас отдал
Д. Сантон
67'
Желтая карточка
М. Брозович
59'
48'
Замена
Ч. Остин
️️️️
Ш. Лонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Гари Медель
ОП
87
Антонио Кандрева
ПП
27
Ассане Ньюкури
ПП
23
Эдер
ЛФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
16
Джей Родригес
АП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ПП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
15
Элож Яо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
11
Алехандро Посо
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
4-2-2-2
1
Ханданович
5
Нагатомо
13
Миранда
24
Мурильо
18
Сантон
77
Брозович
17
Медель
87
Кандрева
27
Ньюкури
23
Эдер
9
Икарди
4-3-2-1
17
Форстер
15
Мартина
4
Йошида
4
ван Дейк
45
МакКуин
23
Хейбьерг
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
16
Родригес
10
Тадич
7
Лонг
23
Эдер
5
Перишич
5
Перишич
23
Эдер
87
Кандрева
14
Ансальди
14
Ансальди
87
Кандрева
5
Нагатомо
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
5
Нагатомо
10
Тадич
17
Буфал
17
Буфал
10
Тадич
16
Родригес
10
Дэвис
10
Дэвис
16
Родригес
7
Лонг
32
Остин
32
Остин
7
Лонг
Остались в запасе
Интер
Саутгемптон
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Элож Яо
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
11
Алехандро Посо
ПЗ
Главный тренер
Франк де Бур
29
Алекс МакКарти
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
15
Элож Яо
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
11
Алехандро Посо
ПЗ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Интер - Саутгемптон
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Гедиминас Мажейка
(Каунас)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
Все
Интер
Саутгемптон
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+