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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Карабах - Слован
Карабах - Слован: обзор матча 15 сентября 2016
Карабах
15.09.2016, четверг, 18:00
Лига Европы, группа J, 1 тур
2 : 2
Завершен
Слован
7'
Мичел
90+4'
Р. Садыгов
1'
Я. Сикора
68'
М. Барош
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабах - Слован
90'
+5
Желтая карточка
Э. Вух
ГОЛ! 2:2!
Р. Садыгов
90'
+4
86'
Замена
М. Нитриански
️️️️
Я. Сикора
Замена
М. Эмрели
️️️️
А. Аголли
86'
Замена
А. Исмаилов
️️️️
Г. Гараев
76'
Желтая карточка
Мичел
75'
75'
Замена
И. Шукенник
️️️️
М. Барош
Желтая карточка
А. Аголли
72'
68'
ГОЛ! 1:2!
М. Барош
Замена
М. Муарем
️️️️
Д. Ндлову
66'
65'
Замена
О. Карафиат
️️️️
Д. Бартль
ГОЛ! 1:1!
Мичел
Пас отдал
Д. Кинтана
7'
1'
ГОЛ! 0:1!
Я. Сикора
Пас отдал
М. Барош
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
23
Ибрахим Сехич
ВР
25
Анси Аголли
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
9
Рейналдо
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
8
Мичел
ПП
9
Дино Ндлову
ЦФ
10
Дани Кинтана
РФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Слован
7
Радим Брейте
ВР
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Эгон Вух
ВР
31
Мартин Латка
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
22
Лукаш Бартошак
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
24
Даниэль Бартль
ЦП
10
Зденек Фолпрехт
ПП
27
Милан Барош
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Карабах
31
Боян Шаранов
ВР
21
Ариф Дашдемиров
ЦП
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
10
Муарем Муарем
ЛФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Слован
32
Вацлав Гладкий
ВР
7
Милан Нитриански
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
9
Ян Навратил
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
16
Игор Шукенник
ПП
27
Николай Комличенко
ЦФ
4-1-3-2
23
Сехич
25
Аголли
5
Юнусзаде
14
Садыгов
5
Медведев
2
Гараев
9
Рейналдо
20
Алмейда
8
Мичел
9
Ндлову
10
Кинтана
4-2-1-1
7
Брейте
34
Цоуфал
2
Говорка
22
Бартошак
31
Латка
10
Фолпрехт
24
Бартль
49
Сикора
27
Барош
2
Гараев
22
Исмаилов
22
Исмаилов
2
Гараев
9
Ндлову
10
Муарем
10
Муарем
9
Ндлову
25
Аголли
11
Эмрели
11
Эмрели
25
Аголли
49
Сикора
7
Нитриански
7
Нитриански
49
Сикора
24
Бартль
44
Карафиат
44
Карафиат
24
Бартль
27
Барош
16
Шукенник
16
Шукенник
27
Барош
Остались в запасе
Карабах
Слован
31
Боян Шаранов
ВР
21
Ариф Дашдемиров
ЦП
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
9
Ян Навратил
ЦП
32
Вацлав Гладкий
ВР
45
Убонг Экпай
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
31
Боян Шаранов
ВР
21
Ариф Дашдемиров
ЦП
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
Остались в запасе
9
Ян Навратил
ЦП
32
Вацлав Гладкий
ВР
45
Убонг Экпай
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Карабах - Слован
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
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- : -
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Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
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Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
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- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Штефан Клосснер
(Берн)
Стадион:
Далга Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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